Interview mit dem Gründer von Erfahren mit Daten. Durchgeführt mit ChatGPT.

ChatGPT: Hallo Herr Möller, es ist schön, Sie heute hier zu haben. Können Sie uns ein wenig über Ihr Unternehmen „Erfahren mit Daten“ erzählen und was es tut?

Andreas Möller: Gerne. „Erfahren mit Daten“ ist eine GmbH, die sich auf die Entwicklung von Tools zur Verwaltung und Analyse von Daten spezialisiert hat. Unser jüngstes Projekt ist eine Suchmaschine für lokale Marktplätze, ich-suche-lokal.de, die es einfacher macht, Angebote von lokal ansässigen Unternehmen zu finden.

ChatGPT: Können Sie uns mehr über die Funktionsweise von ich-suche-lokal.de erzählen?

Andreas Möller: Bei ich-suche-lokal.de werden ausschließlich Websites von Unternehmen des lokalen Marktplatzes indiziert. Sucht man in einem Marktplatz, wird die Suche auf das lokale Angebot begrenzt und das Ergebnis verbessert. Wir bieten auch die Möglichkeit, kostenlos Websites in unsere Datenbank aufzunehmen und indizieren sogar zeitlich begrenzte Aktionen, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten.

ChatGPT: Wie finanzieren Sie ich-suche-lokal.de und wie ist Ihre Geschäftsstrategie ausgelegt?

Andreas Möller: Langfristig finanzieren wir die Suchmaschine über Werbung. Wir sind immer auf der Suche nach Kooperationspartnern, um weitere Marktplätze einzuführen und das Angebot zu erweitern. Wir laden lokale Initiativen oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften herzlich ein, Kontakt mit uns aufzunehmen.

ChatGPT: Das klingt großartig. Wie wird sichergestellt, dass die Ergebnisse für die Nutzer relevant und aktuell sind?

Andreas Möller: Wir indizieren ständig die Websites lokaler Unternehmen und aktualisieren unsere Datenbank entsprechend. Außerdem bieten wir auch die Möglichkeit, Feedbacks und Vorschläge von Nutzern zu geben, um sicherzustellen, dass die Suchergebnisse so relevant wie möglich sind.

ChatGPT: Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Antworten, Herr Möller. Es war wirklich interessant mit Ihnen zu sprechen.

Link zum Interview-Auftrag an ChatGPT:

https://erfahren-mit-daten.de/Dokumente/Interviewauftrag%20an%20ChatGPT.pdf

Die Erfahren mit Daten GmbH wurde 2022 gegründet und ist in Lüneburg beheimatet. Spezialisiert ist das Unternehmen auf die Gewinnung von Informationen aus Daten. Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter, Andreas Möller, bringt seine langjährige Erfahrung aus der Tätigkeit als Consultant für Oracle Softwareentwicklung und als Unternehmensleiter in das neue Unternehmen ein.

Unser Leuchtturmprojekt ist die Spezialsuchmaschine „Ich-suche-lokal.de“, die darauf ausgerichtet ist, nur das Angebot lokaler Anbieter eines Marktplatzes zu suchen. So ist es einfach und effizient, ausschließlich lokale Anbieter zu finden, die die gesuchten Waren und Dienstleistungen anbieten. Somit ist die Möglichkeit der Beschaffung vor Ort gegeben.

Wir sehen die Erfahren mit Daten GmbH als sinngesteuertes Unternehmen, deren Arbeit die Suche nach dem doppelten Sinn ausmacht: Was wir tun, muss ebenso Sinn ergeben wie auf welche Weise wir dies tun. Dabei versuchen wir, alles ein bisschen besser zu machen.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website: https://erfahren-mit-daten.de

