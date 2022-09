VIKpro ist führend im Bereich der globalen Gesundheitsindustrie und bot einen hochkarätigen Auftritt auf Deutschlands wichtigster Pharmamesse

Die Deutsche Internationale Pharmazeutische Fachmesse (Expopharm) fand vom 14. bis 17. September auf dem Messegelände in München statt. Jahr für Jahr zieht die Messe Zehntausende von Arzneimittelherstellern, Händlern, Großhändlern, Einkäufern und Apothekern aus der ganzen Welt an. Während der Veranstaltung finden zahlreiche internationale Seminare zu Themen wie pharmazeutischer Entwicklung, Produktneuheiten, Technologien und Innovationen statt, die zahlreiche Fachbesucher anziehen, um sich über neue Trends und Entwicklungen in der Branche auszutauschen. VIKpro hielt als deutsche Premium-Marke für medizinische und ernährungsphysiologische Gesundheit ein hochkarätiges Networking-Event mit einem breiten Netzwerk von Fachleuten aus der globalen Gesundheitsbranche ab.

Spitzentreffen: VIKpro präsentiert sich auf der weltgrößten Fachmesse der pharmazeutischen Industrie

Die deutsche Medizinmarke VIKpro war am 14. September auf der Expopharm, der deutschen internationalen Pharmamesse, die die weltgrößte Fachmesse für die pharmazeutische Industrie darstellt, zu Gast. Erstmals wurde die Veranstaltung 1949 vom Deutschen Pharmazeutischen Verein in Hamburg ins Leben gerufen und seit 1952 wird sie vom WUV organisiert. Sie fand zwischen 1956 und 1990 alle zwei Jahre statt. Die Messe, die seit 1993 unter dem Namen Expopharm jährlich in den wichtigsten deutschen Städten wie München, Hamburg, Düsseldorf und Köln stattfindet, ist die weltweit führende Fachmesse und seit über 50 Jahren die unangefochtene Nummer eins für den deutschen Apothekenmarkt. Vier Tage lang fand die Expopharm 2022 auf dem internationalen Messegelände in München statt, wo große Marken und Hersteller ihre neuesten Innovationen in der Branche vorstellten. Als deutsche Premium-Marke für medizinische Ernährung und Gesundheit präsentierte VIKpro auf der Messe sein gesamtes Sortiment an medizinischen Ernährungs- und Gesundheitsprodukten und brachte so den Verbrauchern auf der ganzen Welt deutsche Biotechnologie und naturbasierte Produkte in pharmazeutischer Qualität näher.

Gestärkt durch den Begründer der deutschen medizinischen Ernährung; medizinische Ernährungs- und Gesundheitsprodukte unterstützen die Gesundheit der Verbraucher

Mit einem Gesamtvolumen des Pharmamarktes von rund 21 Milliarden Euro ist Deutschland nach den USA und Japan der drittgrößte Pharmamarkt der Welt. Gleichzeitig ist Deutschland seit langem für seine Stärke in der Biotechnologie und Medizintechnik bekannt und nimmt in Sachen Sicherheit und Wissenschaft eine internationale Spitzenposition ein. VIKpro, eine Marke im Bereich der medizinischen Ernährung und Gesundheit, befindet sich auf der Überholspur der deutschen pharmazeutischen Industrie und engagiert sich stark im Bereich der Biowissenschaften und der medizinischen Gesundheit. Mit der Gründung des deutschen Forschungszentrums für medizinische Ernährung hat VIKpro ein Zentrum der wissenschaftlichen und technologischen Innovation geschaffen. Mit dem deutschen Forschungszentrum für medizinische Ernährung als Dreh- und Angelpunkt und in Zusammenarbeit mit dem Gründer der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Ernährung, Dr. Hans Christof Berger, stützt sich VIKpro auf starke medizinische und ernährungswissenschaftliche Forschungsvorteile sowie auf globale Top-Rohstofftechnologieressourcen, die tief mit der deutschen Medizin und der Biotechnologie verflochten sind. VIKpro entwickelt kontinuierlich eine breite Palette von Gesundheitsprodukten auf natürlicher Basis und bietet eine reichhaltige Produktpalette, die Herz- und Hirnpflege, viszerale Gesundheit, visuelle Gesundheit, Gelenkgesundheit usw. abdeckt, um die Gesundheitsbedürfnisse von immer mehr Verbrauchern zu befriedigen und die Gesundheit der Menschen zu verbessern.

Spezialisierung auf die Gesundheitsbedürfnisse globaler Verbraucher, spezialisiert auf medizinische Ernährungs- und Gesundheitsrezepturen

Angesichts des globalen Wirtschaftswachstums ist der Anteil der weltweiten Gesundheitsausgaben erheblich gestiegen, wobei das Bewusstsein der Verbraucher für Selbstversorgung und Selbstmedikation zugenommen hat. VIKpro, eine renommierte Marke für medizinische Ernährung und Gesundheit, hat es sich zur Aufgabe gemacht, „medizinische Ernährung, wissenschaftliche und technologische Gesundheit“ zu liefern und die Verbraucher mit einer großen Auswahl natürlicher und sicherer medizinischer Qualitätsprodukten zu versorgen. Zur Entwicklung und Konfiguration medizinischer Ernährungsprodukte mit hochwertiger Rohstoffqualität sowie solider und zuverlässiger Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionstechnologie ist VIKpro strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Rohstofflieferanten wie Aker (Norwegen), Kaneka (Japan), Lesaffre (Frankreich) und Pylopass (Deutschland) eingegangen. Dies ermöglicht die weltweite Erforschung von Gesundheitsproblemen von Verbrauchern und den Aufbau einer neuartigen Umgebung für die Gesundheitsbranche. Zu den aktuellen Produkten gehören derzeit 56 % reines antarktisches Krillöl, patentiertes reduziertes Coenzym Q10, hochdosierte Quercetin-Lungenreinigungskapseln, Silymarin-Leberkapseln auf Phospholipidbasis und doppelt patentierte Kapseln zur Magenreinigung. Das Starprodukt ist reines antarktisches Krillöl mit 56 % Meeres-Phospholipiden. Als verbesserte Alternative zu natürlichem Fischöl, enthält es 56 % des branchenüblichen „Höchstgehalts“ an marinem Phospholipid. Es bietet eine wirksame Methode für Herz- und Kreislaufbeschwerden und ist für seine 100 % reine Ölqualität, die von der internationalen Behörde ORIVO zertifiziert wurde, hoch anerkannt. Auch in der Wahrnehmung der Verbraucher hat es einen hohen Stellenwert erlangt.

Die Münchner Arzneimittelmesse in Deutschland ist ein Symbol für den weltweit höchsten Standard der pharmazeutischen Industrie und hat sich inzwischen zu einer wichtigen Plattform für den Gedankenaustausch zwischen in- und ausländischen Unternehmern entwickelt, die aus der ganzen Welt nach München reisen, um sich über die modernsten Gesundheitslösungen zu informieren. VIKpro, das die Spitzenqualität der deutschen Medizin repräsentiert, hatte mit seiner neuen und bahnbrechenden Produktpalette einen viel beachteten Auftritt, der die globale Gesundheitsindustrie bereichert und den Verbrauchern weltweit hochwertige Ernährungslösungen bietet.