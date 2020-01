Vier Auszeichnungen für Vierling

Das Elektronikunternehmen aus Ebermannstadt gewinnt erneut den BestEMS-Wettbewerb in allen Kategorien

Vierling gewinnt vier Auszeichnungen bei dem von der Fachzeitschrift Markt & Technik ausgerichteten BestEMS-Wettbewerb 2019. Der EMS-Anbieter ( Electronic Manufacturing Services) aus Ebermannstadt bei Forchheim belegte in allen Preiskategorien den ersten Platz: Entwicklungsdienstleistungen, Fertigungstechnologie, Obsolescence Management und Smart EMS. Damit ist Vierling mit insgesamt 25 Auszeichnungen seit Beginn im Jahre 2009 das erfolgreichste Unternehmen in diesem Wettbewerb. Angetreten war Vierling in der Klasse für mittelständische Unternehmen bis 500 Mitarbeiter. Insgesamt haben in diesem Jahr rund 300 EMS-Anbieter aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen. Zum Gratulieren nach Ebermannstadt kamen IHK-Vizepräsident Dr. Michael Waasner und Christiane Meyer, Bürgermeisterin von Ebermannstadt.

Führend in Elektronikfertigung und -entwicklung

“Mit Vierling haben wir, laut Markt & Technik, den besten mittelständischen Dienstleister für Elektronikfertigung und -entwicklung in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz im Landkreis Forchheim”, sagt Dr. Michael Waasner. “Seit 2009 hat Vierling beim BestEMS-Wettbewerb ununterbrochen Auszeichnungen gewonnen. Diese Leistung spiegelt sich im Wachstum des Unternehmens wider. Vierling verzeichnet seit drei Jahren zweistellige Umsatzzuwächse, deutlich mehr als der Branchendurchschnitt und die vergleichbaren Unternehmen in der Region.” Christiane Meyer lobt Vierling als Vorzeigeunternehmen in Ebermannstadt: “Vierling ist ein wichtiger Arbeitgeber in Ebermannstadt und der Fränkischen Schweiz”, sagt Christiane Meyer. “Dabei ist das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren von knapp 100 auf fast 130 Mitarbeiter gewachsen.”

Erfolgsgeheimnis intelligente Dienstleistungen mit RfM

Ein Erfolgsgeheimnis von Vierling als EMS-Dienstleister ist die Entwicklungsabteilung des Unternehmens. Die Entwicklung von Vierling erbringt zusätzliche Leistungen zur Fertigungsüberführung, die an der Schnittstelle zwischen der Elektronikentwicklung beim Kunden und der Fertigung bei Vierling ansetzen. “Unter der Überschrift Ready for Manufacturing (RfM) bieten wir unseren Kunden intelligente Dienstleistungen zur Kostenoptimierung sowie Anpassungsentwicklungen”, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter Martin Vierling. “Wir bringen die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter in der Elektronikfertigung und -entwicklung konsequent in jedes Kundenprojekt ein. Auf diese Weise haben wir in den vergangenen Jahren mit unseren RfM-Leistungen wichtige Großkunden gewonnen. Diesen Weg werden wir weitergehen”.

Kundenbeispiel Klaro aus Bayreuth

Ein Beispiel, das die Leistungen von Vierling gut beschreibt ist, der Kunde Klaro aus Bayreuth, einer der weltweit führenden Hersteller von Kläranlagentechnik. Seit Mitte des Jahres produziert Vierling als Auftragsfertiger die Kläranlagensteuerungen von Klaro. Vierling unterstützt Klaro bereits in der Entwicklungsphase und liefert schließlich komplett montierte und getestete Steuerungen, die Klaro direkt bei seinen Kunden einsetzen kann. Aktuell hat Vierling das elektronische Innenleben der KL24.One Steuerungen von Klaro produziert, das heißt die im Gerät enthaltenen Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen bestückt. Im Anschluss hat Vierling die Geräte mit Gehäuse, Verkabelung und Displays moniert sowie vor der Auslieferung intensiv getestet. “Für Klaro sind wir mittlerweile einer der Hauptlieferanten”, sagt Dr. Markus Diehl, Prokurist und verantwortlich für den Vertrieb bei Vierling. “Entscheidend war unter anderem unsere Kompetenz beim Übergang von der Entwicklung in die Fertigung.”

Die Vierling Production GmbH aus Ebermannstadt bei Nürnberg bietet Electronic Manufacturing Services (EMS) für Unternehmen aller Branchen. Als EMS-Anbieter fertigt und entwickelt Vierling Elektronik von der Baugruppe bis zum komplexen elektronischen Gerät oder System. Das Angebot reicht vom Produktkonzept sowie dem Hard- und Software-Design über Elektronikfertigung mit SMD-Bestückung und THT-Bestückung bis zur Endmontage. Kunden von Vierling kommen unter anderem aus den Branchen Automatisierungs-, Energie-, Informations-, Luftfahrt-, Medizin-, Steuerungs- und Umwelttechnik. Weitere Informationen: www.vierling.de

