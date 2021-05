Verwaltungsgebäude in Reinbek wechselt Besitzer!

Warum das gut für die CO² Bilanz ist!

Nicht nur im Automobilbereich ist Elektroantrieb in aller Munde, sondern auch auf dem Wasser geht der Trend zum “Silent Sailing”. Touristenboote, Fähren, Katamarane, Sportboote und viele andere fahren vermehrt mit elektrischen oder hybridelektrischen Antrieben. Das ist nicht nur schön leise, sondern auch im Hinblick auf die aktuelle CO² Bilanz sehr positiv. EPTechnologies Aps und philippi elektrische systeme gmbh – zwei Hersteller dieser modernen Antriebe und Bordsysteme – haben Visionen und möchten die Nummer eins im mittelgroßen Freizeit- und Fährenmarkt werden. Wir freuen uns, durch die Vermittlung eines Verwaltungsgebäudes mit über 650 m² Bürofläche an der schnellen Expansion dieser Unternehmen beigetragen zu haben. In Reinbek im Osten von Hamburg werden Visionen nun Wirklichkeit!

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein vertrauensvoller Partner für seine Kunden im Bereich Immobilienvermarktung. Das Familienunternehmen gehört weder einem Franchisesystem an, noch ist es konzerngebunden. Die Kunden erleben vertrauensvolles Miteinander in einem Unternehmen, welches bereits in zweiter Generation von den Geschwistern Nicole Reise und Thore Hoffmann geführt wird. Familiäre Werte – wie Vertrauen, Verantwortung, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind eine Selbstverständlichkeit und werden täglich gelebt. Mit Hauptsitz in Kaltenkirchen und vier Filialen in Hamburg ist das Unternehmen mit über 25 Mitarbeitern in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein erfolgreich tätig.

