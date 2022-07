USASCT ist bereit, mit JiffyStock eine Welle im B2B-Großhandel zu erzeugen

USA Solutions Creator Technology hat in letzter Zeit große Aufmerksamkeit in den Medien erregt, weil das Unternehmen eine Reihe von Projekten verfolgt, die den Großhandel erleichtern sollen. Das wichtigste Projekt von allen ist JiffyStock: ein Online-Marktplatz für B2B-Großhandel, der am 4. Juli 2022 an den Start gehen soll. Derzeit befindet sich die Plattform in der Betaphase, und hier ist, was wir aus den Nachrichten und Informationen über sie wissen!

JiffyStock ist dabei, die Branche zu verändern, indem es einen Marktplatz anbietet, der einen endlosen Strom von Dienstprogrammen zu einem Bruchteil des Preises anbietet. Die Idee ist einfach. Die großen B2B-Großhandelsmarktplätze sind veraltet und dysfunktional. JiffyStock ist eine moderne Neugestaltung, die mit den neuesten Technologien wie Crypto und Defi ausgestattet ist, um den Handel zu vereinfachen und den Aufwand zu verringern.

Warum wird JiffyStock so sehr gehypt?

JiffyStock bietet alles, was ein vollständiger Online-Marktplatz bietet, nur besser. Es beseitigt die Hauptprobleme anderer Marktplätze wie Zahlungsprobleme, teure Verkäuferpakete, das Fehlen ausreichender Tools, veraltete und dysfunktionale Dashboards und vieles mehr. Im Gegenzug hat JiffyStock nützliche Tools wie SEO und Support-Tickets in ein gut organisiertes und einfach zu bedienendes Dashboard integriert. Verkäufer müssen nicht Tausende oder gar Hunderte von Dollar bezahlen, um auf einem der nützlichsten Marktplätze einzusteigen. Sie können schon mit ein paar Dollar einsteigen und Tausende von Dollar an Umsatz generieren. Das Gleiche gilt für Affiliates, die Provisionen verdienen können, indem sie Verkäufer auf der Plattform registrieren.

JiffyStock ist eine Komplettlösung, da es den Verkäufern mehrere Verkaufsmethoden bietet. Dazu gehören der Verkauf von Lagerbeständen zu Festpreisen, die Versteigerung von Restbeständen zur Liquidation und das Auflisten von Geschäften und Produkten für individuelle Bestellungen auf Abruf. Die meisten Marktplätze sind auf eine Art von Verkaufsmodell ausgerichtet und verlangen Tausende von Dollar. JiffyStock verlangt nur ein paar Dollar, um 3 verschiedene Verkaufsmodelle zu erhalten, die einfach über ein Dashboard verwaltet werden können. Sie können selbst ausrechnen, wie viel Zeit und Geld Sie sparen.

USASCT’s Projekte

USA Solutions Creator Technologie hat auch andere Projekte in der Entwicklung, einschließlich Jiffy Token, die verwendet werden können, um Aktien von JiffyStock zu kaufen und Partner im Gewinn zu werden. Das Unternehmen bietet den Inhabern einen umfassenden Nutzen und macht das Beste aus neu eingeführten Technologien wie Kryptowährungen und dezentralem Finanzwesen im Allgemeinen. Außerdem wird an einer fortschrittlichen Business-App gearbeitet, um Meetings zu arrangieren und effektiv zusammenzuarbeiten. Obwohl sich diese Projekte noch in der Entwicklung befinden, macht das Unternehmen in einem extrem schnellen Tempo erhebliche Fortschritte. Ein wichtiger Punkt ist, dass dies der erste B2B-Großhandelsmarktplatz ist, der die Verwendung von Kryptowährungen für Zahlungen erlaubt. Verkäufer können Krypto-Stablecoins als Zahlungsmittel akzeptieren, was die Zahlungen einfacher und schneller macht und die Transaktionsgebühren reduziert.

Was können wir weiter erwarten?

USASCT konzentriert sich darauf, den Marktplatz erfolgreich zu machen und ihn um neue Funktionen zu erweitern. Selbst in der ersten Version übertrifft der Marktplatz bereits andere in Bezug auf Funktionen und Nutzen. Es ist also interessant zu sehen, welche weiteren nützlichen Tools und Funktionen in den Marktplatz integriert werden. Mit der zunehmenden Popularität von Defi und Blockchain werden wir so etwas in der Zukunft definitiv brauchen, und JiffyStock hat schon früh als erster Marktplatz damit begonnen. Er hat definitiv langfristiges Potenzial!