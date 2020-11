Unsere Tipps rund ums Thema Austauschmotoren!

„Was macht einen Austauschmotor aus?“, „Woher bekomme ich einen Motor zum Austauschen und wohin kommt der alte Motor?“, „Ist ein Austauschmotor die beste Lösung für meine Situation?“ Diese und weitere Fragen werden in diesem Artikel geklärt.

Ein Austauschmotor soll den alten, defekten Motor ersetzen. Meistens gilt eine Altteilrückgabe, das bedeutet, dass der alte, beschädigte Motor an den Verkäufer zurückgegeben wird. Der alte Motor wird vom Händler entweder instandgesetzt, generalüberholt oder auch zerlegt und einzelne Teile weiterverarbeitet. Einen Austauschmotor gibt es in verschiedenen Zuständen: neu, instandgesetzt, generalüberholt, gebraucht, teil-überholt, geprüft, etc.

Bei neueren Autos (Baujahr ab 2006) bedeutet ein Motorschaden nur selten einen so katastrophalen finanziellen Verlust, wie viele zunächst annehmen. Ein Austauschmotor lohnt sich hier fast immer, auch wenn Sie das Auto anschließend verkaufen wollen.

Um sich zu schützen, ist empfehlenswert, den Motor von der Firma austauschen zu lassen, die den Austauschmotor verkauft. So kann bei einem Defekt klar nachvollzogen werden, wer für den Defekt verantwortlich ist. So sparen Sie Zeit, Geld und eine Menge Ärger.

Bei einem Austauschmotor mit Einbau ist es relativ einfach einen Fixpreis zu nennen, da der benötigte Arbeitsaufwand von erfahrenen Mechanikern genau abgeschätzt werden kann. Im Preis ist meistens das Abholen und Zurückbringen Ihres Fahrzeugs inbegriffen.

Um einen guten Überblick über die ungefähren Kosten eines Austauschmotors mit Einbau zu bekommen, sollten Sie nicht nur Werkstätten in ihrer Nähe konsultieren, sondern deutschlandweit die Preise vergleichen. Zudem bieten viele Werkstätten einen Hol- und Bringdienst an.

Den Motor auszutauschen ist in den meisten Fällen sinnvoller, als ihn reparieren zu lassen. Eine solche Reparatur nennt sich Instandsetzung und hat den Nachteil, dass sie meist zeitaufwändiger und damit auch kostenaufwändiger ist.

