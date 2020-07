Unisys präsentiert neue Version von Stealth(identity)

Sicheres biometrisches Identitätsmanagement sowohl in der Cloud als auch on-premise

Hattersheim/Thalwil/Wien, 23. Juli 2020 – Der weltweit tätige IT-Dienstleister Unisys (NYSE: UIS) stellt ab sofort eine neue Version der Stealth(identity)™-Software bereit und bietet so sicheres biometrisches Identitätsmanagement – cloudbasiert oder wahlweise on-premise. Unisys bietet damit skalierbare, kostengünstige Services für unternehmenskritische, biometrische Authentifizierungen in Organisationen aller Art und Größe.

Vorbeugen auch gegen künftige Cybercrime-Trends

Verfügbar ist die Software in der neuesten Version als Unisys Stealth(identity) Software-as-a-Service (SaaS) 2.0 und als Stealth(identity) 2.7. Sie sorgt für flexible biometrische Authentifizierung und damit für hohe Sicherheit: Stealth(identity) wehrt identitätsbasierte Betrugsversuche ab, indem vertrauenswürdige Identitäten von Personen über mehrere physische und digitale Prüfsteine hinweg sichergestellt werden. Die umfassende Kontrolle der Managementprozesse und die Flexibilität, sich an weitere technologische Entwicklungen anzupassen, sind in der neuen Software bereits angelegt. So soll auch gegen künftige Trends in der Cyberkriminalität vorgebeugt werden.

Identitätsdiebstahl hat sich während der COVID-19-Pandemie als besonders problematisch erwiesen. Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Trade Commission wurden bereits mehr als 124.000 Anzeigen in Bezug auf betrügerische Online-Aktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19 von Verbrauchern eingereicht. Fast die Hälfte (48%) gab an, bei einem derartigen Betrug Geld verloren zu haben. Der jüngste Unisys Security Index™ 2020 unterstreicht die Problematik: Hier zeigen sich die Befragten weltweit massiv besorgt über die Gefahren von Identitätsdiebstahl.

Biometrische Kriterien zum Umsetzen einer Zero-Trust-Strategie

“Die Welt befindet sich im Angesicht einer ernsthaften Krise. Denn sowohl Unternehmen als auch Verbraucher müssen mit ihren eigenen gesundheitlichen Bedenken umgehen. Außerdem stehen sie vor der Herausforderung, sich großteils auf Remote-Work einstellen zu müssen – und zudem dürfen sie die Gefahren durch hastig aufgesetzte IT-Erweiterungen sowie zunehmende Cyberangriffe nicht übersehen”, so Dr. Uwe Heckert, VP & GM Public Sector EMEA, GM Unisys Deutschland.

Und Martin Ninnemann, Director Business Development DACH – Security bei Unisys ergänzt: “Identitätsmanagement ist aktuell wichtiger denn je, und Stealth(identity) bietet Kunden eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, identitätsbasierten Betrug zu bekämpfen. Mithilfe biometrischer Daten werden Identitäten genau und unwiderlegbar überprüft – dies führt zu mehr Sicherheit und Komfort.”

Hintergrund: Stealth(identity) nutzt zur Absicherung digitaler Prozesse vertrauenswürdige, verifizierte Identitäten. So wird sichergestellt, dass Organisation es bei digitalen Operationen mit tatsächlichen Personen zu tun haben – und zwar mit den richtigen. Adaptive, risikobasierte Authentifizierung nutzt dazu Sicherheitsrichtlinien und arbeitet idealerweise mit der vorhandenen Infrastruktur zusammen. Dies führt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei der Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Identitäten: von der Identitätsprüfung bis zur Autorisierung auf einer einzigen Plattform. Single Sign-On-Funktionen (SSO-Funktionen) werden dabei ebenso unterstützt wie abgesicherte Apps für E-Commerce, Bankwesen, Transport und viele weitere Anwendungen in Unternehmen. Biometrie wird dadurch auf komfortable Weise in den Authentifizierungs-Prozess integriert, was die Sicherheitsstrategie entsprechend erweitert.

Keine Personenüberwachung – sondern sicherer Zugriff auf kritische Assets

Stealth(identity) SaaS unterstützt die Erkennung von Fingerabdrücken, Gesicht, Stimme und Iris sowie die Verhaltensbiometrie und ermöglicht dadurch die Integration biometrischer Kriterien in ganzheitliche Sicherheitsstrategien – jetzt und in Zukunft. Besonders in Kombination mit anderen Angeboten aus dem Unisys-Sicherheitsportfolio lässt sich eine umfassende Sicherheits-Architektur realisieren, die Devices ebenso wie Anwender auf dem Radar hat. Die Unisys Stealth®-Mikrosegmentierungs-Software etwa kann Geräte oder Benutzer beim ersten Anzeichen einer Kompromittierung schnell isolieren – und bildet zum Beispiel mit Stealth(identity) eine valide Basis für echte Zero-Trust-Sicherheit.

Die biometrische Technologie von Unisys erleichtert die Authentifizierung von Identitäten und erhöht die Zugriffssicherheit gerade bei kritischen Assets. Ziel ist dabei nicht eine Personenüberwachung, sondern abgesicherter, weil zweifelsfrei authentifizierter, Zugriff anhand biometrischer Faktoren. Beispiele für wichtige Absicherungen mithilfe von biometrischen Unisys-Systemen können unter anderem der Zugriff auf Gebäude, Flugzeuge oder Vermögenswerte in der Cloud sein.

Weitere Informationen zu Stealth(identity) finden Sie unter http://www.unisys.com/stealthid.

Oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn!

Pressekontakt:

Maisberger

Gesellschaft für strategische Unternehmenskommunikation mbH

Christine Wildgruber / Korbinian Morhart / Sebastian Paulus

Tel. +49 (0)89 – 41 95 99-27 / -37 / -48

Email: Unisys@maisberger.com

Unisys ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Informationstechnologie und stellt hochleistungsfähige, sicherheitszentrierte Lösungen für Unternehmen und staatliche Organisationen weltweit zur Verfügung. Das Angebot von Unisys umfasst Sicherheitssoftware und -Services, Services rund um die digitale Transformation und den digitalen Arbeitsplatz, Branchenanwendungen und Services sowie innovative operative Software-Umgebungen für hochintensives Enterprise Computing. Weitere Informationen darüber, wie Unisys seine Kunden im öffentlichen Sektor und in anderen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Pharmazie, Handel oder Produktion unterstützt, finden Sie unter www.unisys.de oder www.unisys.com

Kontakt

Unisys

Christine Wildgruber

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 / 41 95 99 27

unisys@maisberger.com

http://www.unisys.com

Bildquelle: Unisys