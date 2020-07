Unbegrenzte Möglichkeiten im Badezimmer

Komplettbad-Lösungen von GROHE

Mit GROHE Badezimmerlösungen ist es ganz einfach, ein Badezimmer zu entwerfen, in dem alle Elemente nahtlos zueinanderpassen. Angefangen bei den Armaturen und Duschen, über das Sensia Arena Dusch-WC bis hin zu den vielen Keramikelementen. Die große Produktauswahl bietet für absolut jeden Wunsch die passende Lösung. Ein weiterer Vorteil der GROHE Badezimmer: Sie bietet sichere Duschkonzepte für Jung und Alt, zum Beispiel ein barrierefreies Bad, eine freistehende Badewanne, die Regendusche oder die Walk in Dusche zählen zu den Highlights der Badezimmergestaltung. Denn GROHE Bad Ideen werden für jeden Benutzer entwickelt: auch für ältere Personen – und auch für die jüngsten Familienmitglieder. Der einfache und intuitive Ansatz von GROHE umfasst Bad Ideen für kleine und große Badezimmer wie auch für Badezimmer, die Benutzern mit besonderen Anforderungen gerecht werden müssen. Vielseitigkeit und Flexibilität stehen im Mittelpunkt der GROHE Initiative für sicheres Duschen.

Die Vielseitigkeit der GROHE Badezimmer zeigt sich auch in den Auswahlmöglichkeiten der Oberflächen und in der Farbpalette. Die farbigen Armaturen von GROHE sind für sämtliche Armaturteile erhältlich – das gilt für Waschtisch- und Wannenarmaturen und viele weitere Elemente. Dabei können alle individuellen Gestaltungswünsche umgesetzt werden. Ob kräftige Farben oder einheitliche Töne – die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. GROHE bietet viele Möglichkeiten, Luxus Badezimmer passend nach den eigenen individuellen Vorlieben zu gestalten.

Das Spektrum von GROHE Colors umfasst zehn Farboptionen: Chrom, SuperSteel, Cool Sunrise oder Warm Sunset (die letzten beiden jeweils in gebürsteter oder polierter Ausführung), gebürsteter oder polierter Nickel sowie Hard Graphite (ebenfalls gebürstet oder poliert). Bei Duscharmaturen ist wahrscheinlich Chrom die Oberfläche Ihrer Wahl, aber selbst hier kann auf Anfrage jede der GROHE Colors gewählt werden.

GROHE Badezimmerarmaturen bieten höchste Flexibilität bei der Badezimmergestaltung eines abgestimmten Designkonzepts. Modernste Technologien sorgen dafür, dass die Armaturen allen Anforderungen an Langlebigkeit und Funktionalität gerecht werden.

Badezimmer Ideen mit GROHE verwirklichen

Essence – Badgestaltung leicht gemacht:

Alles, was Sie für Ihr Badezimmer, dem Ort der Entspannung und inneren Einkehr benötigen, ist ganz nah – von Waschbecken und WCs bis zu freistehenden Badewannen. Die GROHE Keramik-Kollektionen sind perfekt für all jene, die Ihre Badezimmer Ideen verwirklichen möchten. Die schlanken Profile und die natürlich fließenden Linien der Essence Keramiken eignen sich ideal, um ein beruhigendes Luxus Badezimmer und viel Raum zum Durchatmen zu schaffen. Die Essence Kollektion konzentriert sich auf das Wesentliche bei der Badgestaltung und bietet leichte, ansprechende Bad Ideen mit vielen innovativen Funktionen, die Sie Tag für Tag aufs Neue genießen werden.

Feiern Sie mit Essence das Luxusbadezimmer:

Das neue Essence Keramik-Sortiment bietet alles, was für die Badgestaltung eines absolut eleganten, modernen Bades nötig ist. Die Kollektion beinhaltet Möbelwaschtische in drei Größen sowie praktische wandhängende Lösungen, dazu bodenstehende oder wandhängende WCs und Bidets. Allen gemein ist dieselbe sanfte, organische Linienführung wie auch bei den freistehenden Badewannen der Linie Essence. Außerdem bildet jedes Produkt ein Perfect Match mit den GROHE Armaturenlinien Atrio, Plus, Essence und Lineare sowie den dazugehörigen Accessoires, um ganz einfach ein harmonisches Badezimmer zu schaffen.

