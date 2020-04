Überall bodengleich duschen: SANFTLÄUFER Universaladapter entwässert jeden Ablauf

(Mynewsdesk) SANFTLÄUFER universal ist mit allen Herstellern kompatibel und in allen Gebäuden möglich

Die GANG-WAY GmbH hat einen Universaladapter für bodengleiche Duschen entwickelt,

der mit der Pumpe „Sanftläufer universal“ jeden Ablauf mit DN 40 entwässern kann. Damit

ist der Einbau einer bodengleichen Dusche des Anbieters erstmals mit allen Herstellern

kompatibel und in allen Wohngebäuden möglich. Der Magdeburger Spezialist für

barrierefreie Badezimmer vertreibt das „Sanftläufer universal Kit“ dreistufig. Es beinhaltet

alle Komponenten zur Installation der Pumpe. „Der Universaladapter ermöglicht einen

reibungslosen und unkomplizierten Einbau. Er reduziert den Innenrohrdurchmesser von

DN 40 auf DN 20 und ermöglicht so die einfachere Entwässerung der Dusche. Da das

System erst nach dem Siphon ansetzt, ist es mit allen anderen Herstellern kompatibel“,

sagt GANG-WAY-Geschäftsführer Christian Jacobs. Das Sanftläufer Pumpsystem ist

insbesondere bei der Altbausanierung und in Plattenbauten von großem Vorteil, da eine

Installation auch ohne Deckendurchbruch möglich ist. Das Sanftläufer universal Kit ist nur

über den Großhandel zu beziehen.

Eigentümer können für den barrierefreien Umbau ihrer Wohnung maximal 4.000 Euro

Fördergeld beantragen, wenn die technischen Voraussetzungen für den barrierefreien

Umbau der Richtlinie DIN 18040 Teil 2 gegeben sind.

Bodenebene Dusche durch Pumpsysteme als Minimalanforderung

Jährlich nimmt die Zahl älterer Menschen, die auch im Fall der Pflegebedürftigkeit zu Hause

leben wollen, deutlich zu. Das bedeutet, dass altersgerechte Badezimmer barrierefrei und

pflegegerecht ausgestattet sein müssen. Doch die meisten altersgerechten Badezimmer erfüllen

weder das eine noch das andere Kriterium. Dabei stellen laut der Studie „Erfolgsfaktor

Badezimmer für die ambulante Pflege“ des Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK)

Kleinstbäder mit einer Fläche von weniger als sechs Quadratmeter Fläche die größte

Herausforderung dar, weil sie für die Pflegekräfte ein sehr großes Unfallrisiko mit sich bringen.

Die Bäder sind in der Regel rund um die Dusche, das Waschbecken und die Toilette viel zu eng.

Zudem ist der Zugang aufgrund von Schwellen erschwert. Die Quote der Arbeitsunfälle

verdeutlicht laut der ZVSHK-Studie das Gefährdungspotenzial: So trugen 47 Prozent der

ambulanten Pflegekräfte bei der Ausübung ihres Berufes bereits leichte Verletzungen davon. 15

Prozent der pflegebedürftigen Personen verletzten sich sogar gravierend. Die in der

Untersuchung erhobenen Defizite sind gravierend und alarmierend. Deshalb leitet der ZVSHK

bauliche Minimalanforderungen für das Bad als Arbeitsplatz der Pflegekraft ab. In Bezug auf die

Gestaltung der Dusche fordern die Autoren eine „bodenebene Dusche durch Pumpsysteme“. Hier

kommen technische Lösungen wie der Sanftläufer universal von GANG-WAY ins Spiel. Die

bodengleiche Dusche verfügt über ein vollständig wartungsfreies, automatisches

Ablaufpumpensystem, das das Duschwasser schnell und effektiv abtransportiert, egal, auf

welcher Höhe sich die Abwasserleitung befindet.

Einbau ist ohne bauliche Einschränkungen möglich

Aufgrund dessen ist der Einbau des Sanftläufer universal auf einfache Weise auch in allen

Bestandsbauten möglich. Da sich die meisten Kleinstbäder in großen Mehrfamilienhäusern und

Plattenbauten befinden, empfiehlt sich eine Installierung des Systems dort besonders. „Eine

Integration ist ohne bauliche Einschränkungen möglich – auch dort, wo der Wasserabfluss höher

als der Duschablauf liegt“, sagt Jacobs. Baulich-technische Kompromisse beim Einbau

bodengleicher Duschen im Altbau sind somit hinfällig. Ein Deckendurchbruch ist nicht mehr nötig.

Minimalanforderungen sollen in Modellprojekten umgesetzt werden

Technische Lösungen wie der Sanftläufer universal rücken zunehmend in den Fokus, wenn der

Gesetzgeber Forderungen aus der ZVSHK-Studie umsetzt. Die Autoren empfehlen, die baulichen

Minimalanforderungen in realen Modellprojekten für pflegegerechte Bäder im Bestand als

bestmöglichste Maßnahme umzusetzen. Zudem sollen die Anforderungen bindend für die

Bewilligung des Fördergeldes sein. In diesem Zusammenhang kritisieren die Autoren auch, dass

Fördergeld aus der Pflegeversicherung oftmals nicht sachgerecht zur Umgestaltung des Bades

eingesetzt wird. Mithilfe eines Vorbereitungsmoduls „Pflegerechtes Bad“, das eine verpflichtende

Berücksichtigung der baulichen Minimalanforderungen enthält, wäre die pauschale Verwendung

nicht mehr zukunftsfähig. Schließlich sollte der Aspekt der Pflegegerechtigkeit nach Empfehlung

der Studie bei der Vorschrift DIN 18040 Teil 2 entsprechend angepasst werden.

Das Funktionsprinzip des SANFTLÄUFERS

Das Prinzip der bodengleichen Dusche mit Ablaufpumpe ist einfach: Filterlose Sensoren erfassen

den Volumenstrom, sobald der Wasserhahn aufgedreht wird. Etwas zeitverzögert startet die

Membranpumpe automatisch, saugt das Wasser ab und befördert es in den (meist) höher

gelegenen Ablauf. Nach Abdrehen des Wasserhahns pumpt der Sanftläufer den Ablauf leer und

schaltet automatisch ab. Nach rund 15 Minuten wird das Restwasser abgesaugt.

