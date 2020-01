TOUGHBOOK 55 ERFÜLLT HÖCHSTES SICHERHEITSLEVEL VON MICROSOFT

“Secured-Core PC” Rechner bieten ein Höchstmaß an Sicherheit mit Out-of-the-Box-Schutz. Die modernen Windows 10 Geräte sind serienmäßig mit integriertem Hardware-, Firmware-, Software- und Identitätsschutz ausgestattet. Als erstes Modell der Semi Ruggedized Schutzklasse hat Microsoft das TOUGHBOOK 55 für diese höchste Sicherheitsstufe klassifiziert.

Entwickelt für Einsätze in Branchen mit höchst sensiblen Daten, ermöglichen “Secured-Core PC” Rechner den Nutzern ein sicheres Booten, den Schutz vor Firmware-Sicherheitslücken sowie das Abschirmen des Betriebssystems vor Angriffen. Zudem verhindern sie den unbefugten Zugriff auf Geräte und Daten durch hochentwickelte Zugangskontrollen und Authentifizierungssysteme.

Die flexible Kombination verschiedener biometrischer Optionen wie kontaktloser Chipkartenleser, Fingerabdruckleser und Frontkamera gibt den Kunden die Möglichkeit, das Gerät an die Bedürfnisse ihrer Branche anzupassen und gleichzeitig die Vorteile der Secured-Core PC Funktionalitäten zu nutzen.

“Cyberangriffe und Bedrohungen werden immer raffinierter, so dass Unternehmen neue Lösungen benötigen, die ihnen umfassende Sicherheit bieten”, erklärt Marco Rach, Marketing Manager für Panasonic Mobile Business Solutions. “Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit hochsensiblen Informationen, wie zum Beispiel bei Notfalldiensten, im Verteidigungssektor oder bei Polizei- und Sicherheitsdiensten sowie für bestimmte Jobprofile wie Führungskräfte, F&E-Manager und andere Mitarbeiter, die wichtige Kunden- und Unternehmensdaten auf ihren mobilen Geräten mitführen.”

Das Notebook TOUGHBOOK 55, das Panasonic im letzten September auf den Markt gebracht hat, setzt in puncto Sicherheit und Flexibilität einen neuen Standard für Semi Ruggedized Mobile Computing. Mit der “SWITCH.FIT.CLICK” Modulbauweise können die Nutzer ihr Gerät komfortabel an verschiedene Aufgaben anpassen – erstmals auch unterwegs im Einsatz.

Umfassende Sicherheit gegen physische und digitale Angriffe

Beim Hochfahren, während der gesamten Nutzung und bis zum Herunterfahren ist das TOUGHBOOK 55 vollständig gesichert: Die widerstandsfähige Konstruktion schützt das Gerät vor physischen Beschädigungen. Dank modularer Bauart lässt sich der Datenspeicher einfach herausnehmen, so dass sensible Daten separiert vom Rechner geschützt werden können. Darüber hinaus verhindern die Secure-Core PC Funktionalitäten böswillige Angriffe auf das System.

Die achte Generation des Intel Core i5 vPro Prozessors, kombiniert mit den fortschrittlichen Komponenten von Panasonic und den Windows 10 Pro Funktionen, gewährleistet den höchsten Schutz gegen Firmware-Angriffe. Dabei bleiben die Geräte, auch in der BIOS-Phase und während sich das Betriebssystem im Standby-Modus befindet gegen Attacken oder Datenzugriffe geschützt.

“SWITCH.FIT.CLICK” System erhöht Flexibilität und Produktivität

Sowohl die Sicherheit als auch das schlanke, leichte Design des Notebooks mit Semi Ruggedized Schutz verbessern die Flexibilität und Produktivität der Mitarbeiter. Damit erzielen Unternehmen einen maximalen Return on Investment (ROI).

Das einzigartige “SWITCH.FIT.CLICK” Modulsystem des TOUGHBOOK 55 trägt ebenfalls dazu bei: Der Funktionsumfang des Geräts lässt sich im Bedarfsfall unterwegs schnell und komfortabel erweitern, indem spezielle Zusatzgeräte in einen Modulschacht gesteckt und aktiviert werden. So kann die Grafikleistung gesteigert, ein Smartcard-Leser, zusätzlicher Datenspeicher oder ein DVD- oder Blu-Ray-Laufwerk im “Universal Bay” Modulschacht ergänzt werden. Über einen zusätzlichen Erweiterungssteckplatz an der Vorderseite wird bei Bedarf ein Fingerabdruck-, RFID- oder ein Smartcard-Leser integriert oder ein zweiter Akku hinzugefügt.

Beim Kauf können zudem drei zusätzliche Anschlüsse individuell vorkonfiguriert werden: VGA, True Serial und ein weiterer aus der Auswahl: 4. USB, 2. GLAN oder Rugged USB 2.0.

Als Weiterentwicklung des erfolgreichen TOUGHBOOK 54 ist das neue TOUGHBOOK 55 noch flexibler, schneller, robuster, sicherer und langlebiger als sein Vorgänger. Das Zubehör des Vorgängermodells, einschließlich Fahrzeugdocks und Desktop-Port-Replikatoren, kann weiter genutzt werden.

Ideal für mobiles Arbeiten

Das TOUGHBOOK 55 vereint robusten Semi Ruggedized Schutz mit komfortablem Business-Notebook-Gefühl: trotz Robustbauweise ist es leicht (2,08 kg), dünn (32,8 mm) und mit seinem ergonomisch gestalteten Griff einfach und sicher zu tragen. Gleichzeitig ist es aber auch robuster als sein Vorgänger: es hat einen verbesserten Schutz gegen Staub und Spritzwasser (IP53) und vor Stürzen aus bis zu 91 cm (MIL-STD810H2). Der Betrieb bei extremen Temperaturen wurde ebenso erweitert, sodass Temperaturbereiche zwischen -20°C bis +60°C keine Hürde darstellen.

Mit einer verlängerten Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden3 ohne externe Stromzufuhr und einer erweiterten Kapazität von 40 Stunden mit optionalem Hot-Swap-Zusatzakku ist sich das TOUGHBOOK 55 ebenso ausdauernd wie anpassungsfähig.

Verfügbarkeit und Preise

Das TOUGHBOOK 55 ist seit September 2019 in 3 Versionen erhältlich: HD, Full-HD und Full-HD Touchscreen. Der Preis beginnt bei EUR 1.988 (zzgl. MwSt.).

Weitere Informationen zu Panasonic TOUGHBOOK Produkten und Lösungen finden Sie unter: http://www.toughbook.de

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic bietet Technologien an, die zuverlässig und unsichtbar zusammenarbeiten. Damit können sich Unternehmen vollständig auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und erfolgreich agieren. Wir sind überzeugt, dass Technologie einfach und zuverlässig funktionieren sollte. Unternehmen sind immer dann am erfolgreichsten, wenn sie sich ganz auf ihre Kunden konzentrieren und sicher sein können, dass ihre Technologie im Hintergrund perfekt zusammenarbeitet. Daher entwickeln wir Produkte und Lösungen, die sich so nahtlos in das Geschäft unserer Kunden integrieren, dass sie nahezu unsichtbar erscheinen – Technologie im Hintergrund, die den Erfolg von Unternehmen antreibt.

PSCEU besteht aus sechs Unternehmenseinheiten:

Broadcast & ProAV bietet qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen, die Anwendern die Freiheit geben, ihre Geschichten zu erzählen. Die Panasonic Systeme sorgen in den Bereichen Remote-Kameras, Mischer- und Kontroll-Lösungen, Studiokameras und P2HD für reibungslose Abläufe bei exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Produktionskameras der VariCam Linie und die EVA1 bieten echtes 4K und High Dynamic Range (HDR) und eignen sich damit ideal für Film- und Fernsehproduktion, Dokumentationen und Live Events.

Communication Solutions bietet weltweit führende Kommunikationslösungen inklusive professioneller Scanner-Systeme, Telekommunikationslösungen und SIP-Endgeräte. Damit bekommen Unternehmen die Freiheit, sich voll und ganz auf die Kommunikation zu konzentrieren.

Mobile Solutions Business Division verbessern die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit robusten TOUGHBOOK Notebooks, 2-in-1 Geräten, Tablets und Handhelds sowie Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2017 einen Umsatz-Marktanteil von 57% im Markt für robuste Notebooks und robuste Tablet PCs (VDC, März 2018).

Industrial Medical Vision bietet Applikationen für verschiedene Segmente wie beispielsweise Medizin, Life Science, ProAV oder Industrie. Das Portfolio umfasst komplette und OEM-Kamerasysteme, die Anwendern die Freiheit bieten, mit Bilderfassungslösungen in Bereiche vorzudringen, in denen mit bloßem Auge nichts mehr zu erkennen ist.

Security Solutions verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Videoüberwachung, um Bilder in gerichtlich verwertbarer Beweisqualität zu liefern. Unsere extrem zuverlässigen, hochentwickelten Überwachungskameras und -rekorder sorgen für höchste Bildqualität in allen Umgebungsbedingungen und geben Unternehmen die Freiheit, die mit optimaler Sicherheit einhergeht.

Visual System Solutions umfassen professionelle Projektoren und professionelle Displays, die AV-Profis die Freiheit zur Kreativität geben. Panasonic ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 39 % (Futuresource, > 5.000 lm; FY17 Q3 exklusive 4K & Digital Cinema).

Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung diverser elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Wohnwesen, Automotive und B2B. Im Jahr 2018 feierte das Unternehmen seinen hundertsten Geburtstag. Seit seiner Gründung expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 582 Konzernunternehmen in 87 Ländern auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende am 31. März 2019) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 62,5 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global

