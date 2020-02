Tipps für Jungunternehmer

Start Up im Business Center

Rieta de Soet, Geschäftsführerin der Global Management Consultants AG rät Start Up Unternehmen, in einem Business Center zu starten. Es gibt einige Vorteile, die sich hieraus ergeben, wie beispielsweise geringere Kosten als in einem eigenständigen Büro und die Unterstützung von Fachkräften mit langjähriger Erfahrung, worüber viele Jungunternehmer gerade in der Anfangsphase sehr dankbar sind.

Die GMC AG steht ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Rieta de Soet hat die GMC AG selber aufgebaut und weiß daher, wie schwer es ist ein Unternehmen zu gründen und hat einige Tipps für Start Up-Unternehmen.

1. An Startup Wettbewerben teilnehmen. Auch wenn man nicht gewinnt, bekommt man dadurch Publicity. Anfangs ist es zunächst sehr wichtig, seinen Namen bekannt zu machen und man kann dennoch viele nützliche Tipps bekommen und Kontakte knüpfen.

2. Werbung ist heutzutage viel einfacher als noch vor 20 Jahren, so Rieta de Soet und dies muss man sich unbedingt zu Nutze machen. Die sozialen Netzwerke ermöglichen schnelle, günstige und globale Werbung 24/7.

3. Kontakte aufbauen. Hier kommt auch das Business Center ins Spiel. Die GMC AG verfügt aufgrund ihres langen Bestehens über zahlreiche nützliche Kontakte und macht ihre Kunden mit potentiellen Partnern bekannt.

4. Den richtigen Partner finden. Arbeitet man in einem Business Center, wie dem der GMC AG in Zug, ist man nicht auf sich allein gestellt. Man hat einen starken Partner mit viel Erfahrung an seiner Seite, wodurch das Startup-Unternehmen nach außen hin von Anfang an ein gutes Bild abgibt und von Anfang an nach außen Seriosität vermittelt.

Nicht nur der Kostenfaktor spielt eine große Rolle warum Startup-Unternehmen zunächst in einem Business Center anfangen sollten, sondern auch die Unterstützung, die sie von einem Business Center wie der GMC AG bekommen, so Rieta de Soet abschließend.

Über GMC AG

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

Kontakt

GMC Global Management Consultants AG

Rieta Vanessa

Gubelstrasse 12

6300 Zug

0041 41 560 77 00

pr@news-channel.ch

http://www.gmc-consultants.ch