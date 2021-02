Tipps für akademisches Schreiben

Studenten müssen viele akademische Dokumente schreiben: Dissertationen, Diplomarbeiten, Artikel usw. Sie müssen akademische Regeln befolgen, damit ihre Argumente klar und vor einer akademischen Jury akzeptabel sind.

Das Schreiben ist nicht immer einfach, und es ist sehr sinnvoll, einen Nachhilfelehrer um Hilfe zu bitten, der Ihnen hilft, akademisches Schreiben und die Kriterien Ihrer Universität besser zu verstehen.

Bevor Sie mit dem Schreiben Ihres Dokuments beginnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass diese Art von Arbeit Sie viele Stunden des Nachdenkens kosten kann. Dies ist keine Übung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, und Sie müssen einige klare Richtlinien befolgen, um dies zu erreichen.

Zuallererst ist es sehr wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, alle Anweisungen Ihres Professors oder Ihrer Universität zu studieren, bevor Sie mit dem Schreiben Ihres Dokuments beginnen.

Wenn Sie diese Richtlinien nicht befolgen, werden Sie, selbst wenn Sie eine qualitativ hochwertige Arbeit anbieten, nicht alle Punkte erhalten können. Diese Bewertungskriterien sind sehr wichtig für die Personen, die Ihre Arbeit benoten werden.

Was ist der Zweck Ihres Dokuments? Welches Format hat es, wie groß ist es, und wann sollten Sie es an Ihren Lehrer zurückgeben? Sie sollten die Antworten auf all diese Fragen kennen, um sich zurechtzufinden.

Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, Ihre Lehrer um Hilfe zu bitten. Sie können Sie sicherlich aufklären, und dann haben Sie alle Daten in der Hand, um mit dem Schreiben zu beginnen.

Thema

Bevor Sie mit dem Schreiben beginnen, müssen Sie Ihr Thema wählen.

Welches Thema könnten Sie wählen? Das hängt natürlich von Ihrem Wissen und den Studien ab, die Sie verfolgen.

Ihre Aufgabe ist es, über das derzeit verfügbare Wissen hinauszugehen, um Antworten auf ein Problem zu finden.

Zögern Sie nicht, Bücher zu lesen, die Sie interessieren und die Sie inspirieren könnten. Sie sollten auch mit Klassenkameraden und mit Ihrem Mentor darüber diskutieren.

Damit sich Ihr Thema abhebt und verwendet werden kann, muss es originell, interessant und gut strukturiert sein, wobei die Anweisungen Ihres Lehrers zu beachten sind. Außerdem müssen Sie geeignete Quellen auswählen, mit denen Sie Ihre Argumente belegen können.

Wenn Sie Hilfe beim Schreiben einer akademischen Arbeit benötigen, können Sie sich auch online an einen Nachhilfelehrer wenden.

Im Internet finden Sie alle Arten von Plattformen und qualifizierte Lehrer, die Ihnen bei der Methodik helfen.

Um sicherzustellen, dass Ihr Dokument die beste Bewertung erhält, müssen Sie darauf achten, dass es sich an die richtige Zielgruppe richtet. Für wen ist es gedacht?

Im Allgemeinen richten sich akademische Dokumente (wie Essays) an ein Publikum von Professoren.

Wenn Sie Ihr Dokument einem breiteren Publikum zugänglich machen wollen, müssen Sie zusätzliche Erklärungen schreiben. Insbesondere für Begriffe und Referenzen, die wahrscheinlich nicht jeder versteht.

Fazit

Schließlich sollten Sie für ein hochwertiges akademisches Dokument sorgen, dass es angenehm zu lesen ist.

Aus diesem Grund müssen Sie besonders auf die Form Ihres Dokuments achten. Vergewissern Sie sich, dass Sie Absätze mit Leerzeichen versehen und Sätze kurz halten. Arbeiten Sie an der Struktur Ihres Textes und unterteilen Sie ihn in verschiedene, ausgewogene Teile.

Ihr Ziel sollte es sein, dass der Artikel Spaß beim Lesen macht und informativ ist.