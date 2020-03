ThermTrace – eine innovative Marke

Die HTS Global AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungs-Begleitheizungskabeln. Vom Hauptsitz in der Schweiz aus liefert die HTS die hochwertigen Produkte erfolgreich an Kunden weltweit. Dank eines breiten Netzwerks internationaler Tochtergesellschaften und Distributoren kann das Schweizer Unternehmen schnelle Lieferungen und einen einzigartigen Kundenservice für die gesamte Palette der Begleitheizungsprodukte sicherstellen.

Alle in der Schweiz hergestellten, technisch fortschrittlichen und innovativen selbstregulierenden Heizkabel der HTS Global AG erfüllen alle internationalen Qualitätsstandards (ATEX, IECEx, EAC). Die Einhaltung dieser Normen ermöglicht es HTS, ihre Produkte nicht nur in sicheren Bereichen, sondern auch in gefährlichen Umgebungen, einschließlich im Industrie- und Bausektor, anzuwenden.

Die HTS Global AG setzt sich für kundenorientierte Produktinnovationen ein. Als Teil einer großen internationalen Private-Equity-Gruppe können wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren, sagt Fabian de Soet, Geschäftsführer der HTS Global AG. Daher sind alle Produkte immer auf dem neuesten Stand der Technik, die es den Kunden ermöglicht, sich sofort auf sich ändernde Anforderungen in der Branche einzustellen.

Wenn Sie sich über Ihre Bedürfnisse nicht sicher sind, rufen Sie die HTS-Mitarbeiter an und lassen sich beraten welches der Produkte Ihren Anforderungen und Ihrem Budget am besten entspricht.

Sie können auch auf der Website www.hts-global.com nach den neuesten Produkten suchen.

De Soet Consulting ist eine Beratungsgesellschaft mit einem Team von Betriebswirten, Steuerberatern, Marketing- und Unternehmensberatern, die über eine 20-jährige Beratungserfahrung verfügen. De Soet Consulting betreut weltweit in Amerika, Asien und Europa Kunden, die ihren bisherigen Standort verlagern oder eine neue Firma gründen wollen. De Soet Consulting bietet Komplettlösungen für Unternehmen an, die ihren Standort verlegen oder einen neuen Standort gründen wollen.

