Therapie & Beratung in Horgen

Frau Mona Vogt Hartmann bietet Therapie- und Forschungsarbeit für die Entfaltung der Persönlichkeit.

Die Hauptausrichtung der jahrelangen Therapie- und Forschungsarbeit von Frau Mona Vogt Hartmann, Betreiberin der Praxis “Therapie & Beratung”, bezieht sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit.

Die Expertin bietet ein umfangreiches Spektrum an Leistungen in den Beireichen von Life-Coaching, Burnoutberatung, Farbfrequenztherapie AGP sowie der Regulation von Stress und Traumata.

Alles im menschlichen Kern strebt zur Harmonie und zum Ausdruck des eigenen Potentials, Stressmuster und vom Körper hervorgebrachte Stresssymptome suchen nach Ausgleich. So beinhaltet jede Thematik der Praxis “Therapie & Beratung” optimale und individuell angepasste Lösungen. Zur effektiven Stressregulierung und Traumata-Behandlung wird beispielsweise die Methode “Somatic Experiencing©” von dem amerikanischen Biologen, Physiker und Psychologen Peter Levine angewendet. Auf diese Weise können unter anderem ein beschleunigter Puls, Temperatur- und Blutdruckschwankungen, Atembeschwerden, Übelkeit, Schwindel, chronische Schmerzen sowie Antriebsmangel und Konzentrationsschwierigkeiten behandelt werden. Hinzu kommen vielfältige weitere Anwendungsgebiete.

Bei einer Farbfrequenztherapie werden die unterschiedlichen Wellenlängen der Farben genutzt, um einen sehr differenzierten und regenerierenden Einfluss auf die Funktionsweisen des Körpers zu erzielen. Des weiteren wird die ausgleichende Wirkung auf die Psyche genutzt. In der Farbtherapie wird unterschiedliches Therapiematerial eingesetzt, wobei auch Konzepte zum Einsatz kommen, die Zuhause fortgeführt und vertieft werden können. Die Farbfrequenztherapie wird zum Beispiel zur Stärkung des Immunsystems, bei Überempfindlichkeiten auf Umwelteinflüsse und zur Förderung der Hirnkoordination eingesetzt.

Im Rahmen des Live-Coaching kommen diverse verschiedene Methoden zur Entfaltung der Persönlichkeit zur Anwendung. Dazu gehören Imaginationstherapie, Integral-is / Ego States Therapie, Clearing, NLP sowie EFT und mehr. Alle Therapiemethoden sind dabei so ausgearbeitet, dass sie einfach zu handhaben sind und vernetzt angewendet, alle Ebenen der Persönlichkeit erreichen. Sie stärken die Selbstwirksamkeit und wirken nachhaltig in den Alltag.

Weitere Informationen über die angebotenen Leistungen sowie den Lebenslauf und die diversen Ausbildungen von Frau Mona Vogt Hartmann finden sich auf der Internetpräsenz der Praxis “Therapie & Beratung”.

Frau Vogt Hartmann hat diverse Ausbildungen absolviert, beispielsweise an den Paracelsus Schulen Zürich als Burnout-Beraterin oder auch für Farbflächentherapie und Esogetische Medizin, in der Stadt Luzern. Zudem ist Frau Vogt Hartmann Micronährstoffcoach und geprüftes Aktiv-Mitglied im Schweizerischen Verband für natürliches Heilen (SVNH) sowie im Somatic Experiencing Verband Schweiz (SE-Schweiz). Hinzu kommen verschiedene Weiterbildungen.

Bildquelle: Creative Commons CC0