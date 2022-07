TerraMaster startet seine umfassenden Datenbackup- und Sync-Funktionen zur Abwehr von Ransomware

25. Juli 2022, Shenzhen, China – TerraMaster, eine erfolgreiche Marke spezialisiert auf die Bereitstellung innovativer Speichermedien für Heim, Geschäfts- und Großkunden, startet seine umfangreiche Datenbackup- und Datensynchronisierungsfunktionen für einen verstärkten Datenschutz, auch gegen Ransomware.

Vor kurzem wurden NAS Geräte des Herstellers QNAP attackiert von Ransomware mit Namen „Checkmate“. Checkmate attackierte via ins Internet gestelltem SMB Service und Wörterbuchattacke Accounts mit schwachen Passwörtern. Datenschutz vor Ransomware und anderen Cyberattacks ist eine Hauptsorge von NAS-Nutzern. Eine Sorge, welche sich TerraMaster sehr bewusst ist.

Heute veröffentlicht TerraMaster neue Datenbackup- und Synchronisierungsmöglichkeiten auf Verzeichnisebene. Das vor kurzem veröffentlichte TOS5 beinhaltet neue Anwendungen, wie Zentralisierte Backups, TFSS oder TFM-Backups für eine Vielfalt an Datenbackup- und Wiederherstellungsoptionen.

Hauptmerkmale

Proaktive Backups mit Fokus auf größeren Unternehmen

Zentralisierte Backups sind eine geschäftsorientierte Lösung für Wiederherstellung und Backup unterschiedlicher Gerätetypen mit nur einem TNAS.

TFSS (TerraMaster File System Snapshot)

TFSS (TerraMaster File System Snapshot) ist Wiederherstellungswerkzeug in Katastrophen fallen basierend auf dem Dateisystem BTRFS. Es erstellt einen Snapshot des ganzen TNAS Dateisystems, was hilfreich ist bei Recoveryvorgängen wegen fehlerhaften Eingaben oder Ransomwareangriffen.

TFM Backup

TerraMaster Folder Mirror (TFM) Backup ist ein zugehöriges Backupwerkzeug für, im TNAS freigegebene, Ordner. Durch TFM Backup können sehr einfach freigegebene Ordner zu anderen lokalen Ordnern gebackupt werden. Backups können automatisiert werden und es kann zwischen Spiegel- und Differentialbackup gewählt werden.

Duple Backup

Duple Backup liefert einfache aber mächtige Backup- und Restorefunktionen und ist ein weiterer Baustein zur Stärkung der Datensicherheit auf TNAS Geräten. Duple Backup ist die ideale Absicherung gegen Hardwarefehler oder Systemausfälle. Es unterstützt viele Backupstrategien auf inkrementeller Basis und mehreren Versionen.

CloudSync Anwendung für Bar-Metal zu Cloudsynchronisierung

Die neue CloudSync App integriert viele Clouds und synchronisiert sie in einer Anwendung. Aktuell beinhaltet dies Google Drive, One Drive, Amazon S3, Backblaze, Box, Dropbox, Koofr, OpenDrive, pCloud, Yandex disk, and Aliyun. Dieses erlaubt Nutzern eine zentrale Verwaltung unterschiedlichster Synchronisierungsaufgaben zu Cloudlaufwerken.

Vielfache Client-Sync mit TerraSync

TerraSync, ein von TerraMaster selbst entwickeltes Sychronisierungstool. Es realisiert Synchronisierungen zwischen unterschiedlichen Nutzern und mehreren Geräten. Außerdem implementiert es Datenweitergabe zwischen Büros und Nutzern mit Geräten diverser Herkunft und Betriebssystemen. Dies hilft bei gemeinschaftlicher Arbeit und deren Effizienz.

Time Machine Quota

Schalte die Quotafunktion des Time Machine Speicher sein und das Backup stoppt automatisch, wenn die Kapazität der Quota erreicht ist.

Um mehr über die neuen Datenbackup und Synchronisierungsfunktionen des TOS5 zu erfahren besuche folgenden Link: https://www.terra-master.com/global/tos5

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten, wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 10 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe.

