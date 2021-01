Tanken muss nicht teuer sein

Das Telefonbuch hilft beim Spritsparen

Mit einem Spritpreisvergleich lässt sich auf Dauer eine Menge Geld einsparen. Doch ein Vergleich vor Ort ist meist umständlich und zeitraubend. Einfacher kann man die günstigste Tankstelle in der Nähe mit der Benzinpreissuche von Das Telefonbuch ausfindig machen. Das Verzeichnismedium ist seit Jahrzehnten in fast jedem deutschen Haushalt vertreten und bietet vor allem auch online sowie als App eine Vielzahl an Serviceangeboten, die Verbraucher im Alltag unterstützen. Dazu gehört auch die kostenfreie Benzinpreissuche, die ganz bequem von zuhause aus oder direkt unterwegs über das Smartphone genutzt werden kann. Nach Eingabe der Postleitzahl und Auswahl der gewünschten Kraftstoffart werden die aktuellen Preise bei den Tankstellen in der Umgebung angezeigt.

“Auch wer eine längere Fahrt vor sich hat, kann ohne großen Aufwand beim Treibstoffkauf sparen. Denn die einfache Bedienung der Benzinpreissuche von Das Telefonbuch macht es möglich, blitzschnell die günstigsten Tankstellen auf der Route zu finden. So hat man auch spontane Preisänderungen immer auf dem Schirm und kann im Fall der Fälle eine andere Tankstelle anfahren”, erklärt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH.

Die Benzinpreise-Suche findet man online unter dastelefonbuch.de/Benzinpreise oder als eine der zahlreichen Funktionen in der App von Das Telefonbuch.

Über Das Telefonbuch:

Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche Tele Medien und 38 Verlagen Das Telefonbuch gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Telefonbuch den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dastelefonbuch.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend ca. 880 Mio. Nutzungen*.

Die Wort-Bild-Marke Das Telefonbuch ist im Markenregister für die Das Telefonbuch Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch der markante rote Winkel genießt Markenschutz und trägt zu einem hohen Wiedererkennungswert bei.

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020

Bildquelle: bunyarit/iStock