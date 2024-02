Südafrikanische Winzerweinprobe am 08. März in Düsseldorf

Location: Restaurant Hotte Hü

Street: Rudolf-Breitscheid-Straße 71

City: 40595 – Düsseldorf (Germany)

Start: 08.03.2024 19:00 Uhr

End: 08.03.2024 22:30 Uhr

Entry: 79.80 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Düsseldorf wird südafrikanisch…

Im Rahmen der „ProWein goes city“- Veranstaltungsreihe laden wir am Freitag, 08. März 2024 zur großen Weinverkostung mit begleitendem südafrikanischem 3-Gang Menü ins Restaurant „Hotte Hü“ in Düsseldorf-Hellerhof. Dies ist der ideale Ort, um an diesem Abend die herausragenden Tropfen unseres neuen Partners, des Weinguts PIEKENIERSKLOOF aus Citrusdal am Rande des Swartlands, im Norden des Western Capes, zu verkosten.

Erfahre alles über das Terroir der Kap-Westküste und das Engagement von Piekenierskloof für einen fortschrittlichen, gerechten und nachhaltigen Weinanbau.

Besonderes Highlight: Ein Vertreter des Weinguts wird dieses Event Co-moderieren.

Preis pro Person: 79,80 € inkl. 3-Gang Menü, 2 Weinen pro Gang, Digestif und Moderation durch den Weingutvertreter.

Behind The Grapes wurde 2015 von Oliver Willem Neusser gegründet und gehört heute zur ersten Liga für südafrikanische Weine in Deutschland. Weingüter und Winzer werden vorab besucht. Dort wird gemeinsam entschieden welche Weine den Weg nach Deutschland finden. Der Direktimport garantiert den Endkunden faire Preise von erstklassigen südafrikanischen Weinen fernab vom Einerlei der Supermarktqualität. Verkauft werden die Weine ausschließlich über den Online Shop www.behind-the-grapes.de

Darüber hinaus ist Oliver Willem Neusser das Jahr über auf vielen Wein Festivals mit seinen Weinen anzutreffen. Auch private Weinproben werden Deutschlandweit angeboten. So können Sie sich das „Südafrika Feeling“ nach Hause holen.

Kontakt

Behind The Grapes

Marco Neusser

Karlstrasse 129

40210 Düsseldorf

021156627675



https://www.behind-the-grapes.de/

