SOLIT: Unter den Top 40 Arbeitgebern in Deutschland im Bereich Finanzen

Focus Business bestätigt in einer Umfrage die gute Mitarbeiterbewertung

des Wiesbadener Edelmetallhändlers

Nach einer Auswertung im Auftrag des Magazins Focus Business konnte sich die

SOLIT Management GmbH unter 35.000 mittelständischen Unternehmen mit Sitz

in Deutschland im Ranking der besten 4000 Arbeitgeber platzieren. Im Bereich

Finanzen konnte SOLIT als Newcomer sogar Platz 40 erreichen. Als Grundlage der

Erhebung dienten rund 338.000 Bewertungen von Arbeitnehmern, die in einer

groß angelegten Befragung der FactField GmbH für FOCUS-BUSINESS ermittelt

wurden, sowie vorhandenen Online-Bewertungen von über 35.000

Unternehmen. Ausschlaggebend für die unabhängige Auszeichnung ist der

Bewertungsschnitt und die Anzahl aller eingegangenen Bewertungen.

„Wir konnten in den letzten Jahren nur so wachsen, weil wir entsprechend sehr

gute und motivierte Mitarbeiter haben“, erläutert Tim Schieferstein,

Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH. „Gerade nach den schwierigen

Pandemie-Jahren, in denen wir neue Mitarbeiter eingestellt haben, die dann am

nächsten Tag bereits allein im Homeoffice arbeiten mussten, weiß ich, dass ich

mich auf unser Team wirklich verlassen kann und wir hier eine gute Basis haben.

Deswegen freue ich mich besonders, dass diese positive Stimmung auch von den

Kollegen in der Focus Business-Umfrage wieder gegeben wurde. Unser bisheriger

Mix aus Gehalt, Incentives und digitaler Entwicklung hat viele Mitarbeiter

bewogen zu kommen, aber auch zu bleiben. Wir werden daran arbeiten, dies

beizubehalten und kontinuierlich zu optimieren.“

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 service-orientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden. Die SOLIT Gruppe realisiert jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 113 Mitarbeiter 2021. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.

Bildquelle: @SOLIT