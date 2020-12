So sieht gute Ausbildung bei APROS als Top-Arbeitgeber aus

APROS Consulting & Services macht Azubi-Workshop in Metzingen

Als zertifizierter Top-Arbeitgeber und IFGA-Partner, Initiative für gute Arbeit, macht die Unternehmensberatung, Presse- und Werbeagentur APROS aus Reutlingen ein intensives Schulungsprogramm für ihre Auszubildenden. Mitarbeiter werden hierdurch von Anfang ins Team integriert und somit die Basis für eine gute Zukunft gesetzt. Daher hat das APROS Team nun auch einen interaktiven Step4 Auszubildenden-Workshop im Bereich Marketing, Organisation und Kommunikation veranstaltet. Mit der Einbindung des Metzinger Konferenz-Hotels Schwanen, der Erlebnispädagogin Kathleen Vollmer, Step4, und dem APROS-Personalbeauftragten und Senior-Berater Holger Ehnes, wurde ein besonderes Konzept verfolgt.

Es lag auf der Hand, sich für das interaktive Programm erfahrene Ausbildungs- und Premiumpartner für den Workshop auszusuchen. Mit der Familie Wetzel und dem Hotel Schwanen, Geschäftspartner von APROS im Managerbund Reutlingen, dessen großen Workshop-Räumlichkeiten und ihrem individuellen Konferenzservice, wurde nicht nur der gemeinsame Business-Lunch zum Event. Der Schwanen in Metzingen wurde unter die “TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland” gewählt und war auch deshalb der Ort der Wahl. Ein Familienbetrieb, der modern und professionell arbeitet. Alle Teilnehmer konnten – mit großen Abständen – in den Räumen mit dem Herzstück Work.Shop, einem Raum mit 220m², miteinander arbeiten. In den Pausen stand die Skylounge auf dem Dach des Hotels mit Ausblick auf die Outletcity Metzingen zur Verfügung.

“Azubis bringen, wenn das Umfeld es zulässt, neue Gedanken mit. Die Lernerfahrung ist dadurch für alle Seiten etwas Besonderes!” waren sich Kathleen Vollmer und Holger Ehnes einig. Und das Ziel war, das APROS-Team weiterzuentwickeln und neue Mitarbeiter gut und schnell zu integrieren. Ein Vorteil für alle Beteiligten. Das ist gut gelungen.

Es wurden gemeinsam, auf spannende Art, interaktive Spiele durchgeführt, die die Zusammenarbeit förderte. So wurden z.B. Türme oder – durch Anleitung von Kollegen – Legofiguren, gebaut. Jede und jeder hatte sichtbar Spaß an der Sache. Es war eine gute Kommunikation zwischen den Teilnehmern dafür notwendig. “Zu sehen, dass unsere Azubis mit weiteren Mitarbeitern stabil und eigenverantwortlich mit Freude im Team gearbeitet haben und alle gemeinsam unsere Werte erarbeiteten, war schön.” freute sich APROS-Geschäftsführer Volker Feyerabend über das gelungene Experiment.

Auch Erlebnispädagogin Kathleen Vollmer zeigte sich mit ihrer großen Erfahrung aus Team-Entwicklungsmaßnahmen hochzufrieden mit dem Erreichten. “Wir konnten mit Hilfe der gestellten Kooperations- und Koordinationsaufgaben und der anschließenden Auswertung gute Fortschritte machen,” gab sie sich von der gut gelungenen Maßnahme überzeugt. So sieht zielgruppengerechtes Coaching in der Praxis aus.

Das APROS Team wächst konstant weiter. So wurde auch in diesem Jahr ein zusätzlicher Azubi eingestellt. Während der Schulung wurden gemeinsame Werte, neue Kommunikationsprozesse und Organisationsrichtlinien mit den Auszubildenden herausgearbeitet. Es ist ganz im Sinne der APROS-Philosophie als zertifizierter Top-Arbeitgeber den Angestellten, von Azubi bis hin zu lang gedienten Mitarbeitern, beste Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung zu geben und ihnen die Möglichkeit zu schaffen, sich aktiv einzubringen.

Und als beratender Partner der IFGA ist es APROS wichtig, regelmäßig Maßnahmen dieser Art mit den verschiedenen Teams im Unternehmen durchzuführen. Denn hochmotivierte Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Unternehmen und sind die Basis für das weitere geplante Wachstum. Vorbildlich – weiter so!

Weitere Informationen:

https://www.APROS-Consulting.com

https://www.hotel-schwanen-metzingen.de/

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

