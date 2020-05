So errichten Sie einen Brunnen im eigenen Garten.

Laut aktueller Prognosen erwartet uns erneut ein sehr heißer Sommer. Die Lösung für die Bepflanzung im eigenen Garten ist der Umstieg auf Kakteen oder wahrscheinlicher eine ausreichende Bewässerung. Ein Brunnen im eigenen Garten, ist dabei für viele Menschen die rettende Hilfe! Pflanzen und Blumen können so einfach mit Grundwasser versorgt werden, statt kostbares Leitungswasser dafür zu nutzen. Dieser Traum kann durchaus wahr werden: Einen Brunnen zu bohren ist gar nicht so schwierig, wenn man ein paar Punkte beachtet. Was genau das ist, können Sie in einem ausführlichen Ratgeber zum Brunnenbau auf klaeranlagen-vergleich.de nachlesen.

Wussten Sie zum Beispiel, dass es ganz unterschiedliche Brunnenformen gibt? Vielleicht haben Sie beim Wort “Brunnen” ein Bild wie aus einem Märchenbuch vor Ihrem inneren Auge? Ein gemauerter runder Ring, über dem ein Eimer baumelt? So geht es vielen Menschen. Doch diese Brunnenform wird heute kaum noch verwendet, weil sie aufwändig und teuer ist und weil das Wasser darin sehr leicht verschmutzt.

Moderne Brunnenformen verbinden eine Pumpe direkt mit dem Grundwasser. Mit einer Schwengelpumpe oder einer elektrischen Tauchpumpe kann das Wasser direkt nach oben gefördert werden. Einige Bauform sind für Hobbyhandwerker geeignet, manche müssen Sie einem erfahrenen Brunnenbauer überlassen. Wenn aber die Gegebenheiten auf Ihrem Grundstück günstig sind, gibt es eine Form, die sich gut zum Selbst-Bohren eignet: der Rammbrunnen. Bei diesen Brunnen (die auch Schlagbrunnen genannt werden) treibt man ein schmales Rohr in den Boden, bis hinunter zum Grundwasser. Oben auf diesem Rohr sitzt dann die Schwengelpumpe, welche das Grundwasser nach oben befördert.

Wenn Sie herausfinden wollen, ob ein solcher Brunnen die richtige Variante für Sie sein könnte, dann sollten Sie den Brunnenratgeber unbedingt anschauen! Hier erfahren Sie ganz genau, wie die einzelnen Brunnenformen funktionieren und welche Vor- und Nachteile sie haben. Außerdem finden Sie viele Informationen rund um Kosten und Förderungen, Wartung und Betrieb und die passenden Pumpen zu Ihrem Modell. Eine Anleitung für den Bau eines Rammbrunnens und Tipps, um den Brunnen im Winter zu schützen, kommen noch oben drauf.

Den kostenlosen Ratgeber zum Thema Brunnen bohren finden Sie unter https://www.klaeranlagen-vergleich.de/brunnen-bohren-im-garten.html. Schauen Sie doch gleich mal rein und verwirklichen Sie sich Ihren Traum vom eigenen Brunnen!

