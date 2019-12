Sieger denken anders. Verlierer auch.

Durch die Vorbereitung von zahlreichen Spitzensportlern auf Weltmeisterschaften und Olympische Spiele wissen wir, wie Sieger denken. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden alle Mentaltrainings-Tools, mit denen wir seit Jahren Einzelpersonen und Teams aus Beruf, Politik und Musik auf dem Weg zum Erfolg begleiten durften.

Zentral dabei ist es, eine Winner-Mentalität aufzubauen. Dazu gehört es, Gedanken leistungsfördernd zu steuern, Emotionen speziell in Krisensituationen zu kontrollieren, auch unter erschwerten Bedingungen durchzuhalten, unter Druck souverän zu handeln, sich schnell an verändernde Bedingungen anzupassen, immer wieder Kritik nicht nur zuzulassen, sondern zu fordern, um letztlich die Leistungen dann zu erbringen, wenn es wirklich zählt.

Diese Techniken vermitteln die Trainerinnen und Trainer der Mentaltrainer MW GmbH ihren Kunden in Seminaren, Workshops und Einzelberatungen. Werden in den Team-Veranstaltungen vorwiegend mentale Inhalte vermittelt und aufgezeigt, wie Mentaltraining auf der Basis neurobiologischer Erkenntnisse funktioniert, liegt der Fokus in den Einzelberatungen darauf, die einzelne Person auf ihre spezifischen Herausforderungen hin mental zu trainieren. Hier geht es oft darum, die mentale Stärke und Belastbarkeit für anspruchsvolle Situationen zu fördern, indem vom Mentalcoach und seinem Coachee individuelle Trainingsprogramme entwickelt werden, die der Coachee später selbständig trainieren und anwenden kann. Im primären Fokus dieser Beratungen stehen lösungsorientierte Ansätze, die Denkprozesse, emotionale Kontrolle und leistungsunterstützende Handlungen optimieren.

Verlierer werden angepackt. Gewinner packen an. – Haben wir Ihr Interesse geweckt, unser Ausbildungs- und Trainingskonzept kennenzulernen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. – denn: Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Erbringung von Dienstleistungen für Erwachsenenbildung mittels Mentaltraining, um diesbezügliche Techniken – insbesondere im Bereich Führungskräfteentwicklung, Stress- und Angstbewältigung, Konzentrationsverstärkung, Selbstvertrauensgewinnung, Motivationserhöhung, Zeitmanagement, Konfliktlösung, Zielerreichung – erfolgreich im Beruf einzusetzen und Probleme am Arbeitsplatz zu lösen.

Kontakt

Mentaltrainer MW GmbH

Jürg Wieland

Steigstrasse 27

9125 Brunnadern

+41786462407

j.wieland@erfolgimberuf.com

http://www.erfolgimberuf.com

