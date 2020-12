Sichler Haushaltsgeräte 6-Stufen-Luftreiniger LR-650

Leiser WLAN Raumluftreiniger mit HEPA-Filter H13

– HEPA-Filterklasse H13 – Gegen Viren, Bakterien u.v.m

– Leiser WLAN Raumluftreiniger mit HEPA Filter

– Luftverschmutzungs-Sensor für automatische Geschwindigkeits-Anpassung

– Elesion-App für Steuerung per Smartphone und Sprachbefehl

– Sehr leise im Betrieb für Räume bis 19 m²

Auf Knopfdruck frische Luft: Der Luftreiniger wirkt mit sechs Reinigungsstufen gegen Gerüche und Schmutz. So sorgt man immer für superfrische Luft in der ganzen Wohnung!

Beseitigt selbst kleinste Schadstoff-Partikel: In Räumen bis 19 m² bekämpft der Luftreiniger wirkungsvoll die Ausbreitung von Milben, Gerüchen, Hausstaub, Pollen und vielem mehr. Mit 4 Filtern und keimtötendem UV-Licht ist er besonders effektiv – ideal für Allergiker.

Luft wie nach einem Gewitter: Dank Ionisator bereichert man die Raumluft mit wertvollen negativ geladenen Ionen. So steigert man noch mehr das Wohlbefinden!

In drei Geschwindigkeitsstufen arbeitet das Gerät von Sichler Haushaltsgeräte ganz nach Wunsch extrem wirkungsvoll – tagsüber automatisch oder nachts besonders leise. Alle Einstellungen nimmt man direkt am Gerät vor.

Das Mobilgerät wird zur Fernbedienung: Mit der Smart-Home-App “Elesion” bedient man den Lufterfrischer auch ganz bequem per Smartphone oder Tablet-PC – sogar weltweit! So ist immer für frische Luft gesorgt, wenn man zurück nach Hause kommt.

Auch per Sprachbefehl steuerbar: Mit wenigen Klicks in der App richtet man den Luftreiniger für die Steuerung per Amazon Alexa und Google Assistant ein. Noch bequemer geht es kaum!

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

– Wirkt gegen Gerüche, Staub, Pollen, Bakterien, Zigarettenqualm u.v.m.

– Ideal für Allergiker und Raucher

– Geeignet für Räume mit bis zu 19 m²

– Hoher Luftdurchsatz: 160 m³/Std.

– Kaltkatalysator-Filter: absorbiert flüchtige organische Verbindungen wie Aldehyde und Benzol

– Aktivkohle-Wabenfilter: absorbiert Gerüche, Rauch u.v.m.

– Antibakterieller Filter: entfernt feine Partikel, Milben, Bakterien

– HEPA-Filter: entfernt Schimmelsporen, Staub, Allergene wie Pollen, Hautschuppen u.v.m.

– UV-Licht mit keimtötender Wirkung (Wellenlänge: 245 nm)

– Ionisator für mehr Wohlbefinden: reichert die Luft mit 10.000.000 Anionen/cm³ an

– Einstellbare Ventilator-Geschwindigkeit in 3 Stufen

– Luftverschmutzungs-Sensor: misst die Luft-Qualität

– Schlaf-Modus: Betrieb auf niedriger Geschwindigkeitsstufe ohne automatische Anpassung

– Einstellbarer Ausschalt-Timer: 1 – 12 Stunden

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Weltweite Steuerung per kostenloser App “Elesion” für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten und zur Betriebsmoduswahl

– Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon und Google Assistant: einfache Steuerung per Sprachbefehl

– Rundes LED-Display mit Ø 3,7 cm für Betriebsmodus und Timer

– Anzeige der Luftqualität über Farbampel: grün = gute Luftqualität / orange = mittlere Luftqualität / rot = schlechte Luftqualität

– Sehr leiser Betrieb: nur 18 dB

– Einfache Bedienung auch direkt am Gerät möglich

– Einfacher Filterwechsel

– Integrierter Tragegriff

– Leistungsaufnahme: 40 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 33 x 50,5 x 18 cm, Gewicht: 4,8 kg

– Luftreiniger LR-650 inklusive deutscher Anleitung

Zusätzlicher HEPA-Filter H13:

– 3-stufiger HEPA-Filter

– Antivirale und antibakterielle Wirkung: entfernt selbst feinste Partikel aus der Raumluft

– Entfernt auch Schimmelsporen, Staub, Milben, Hautschuppen, Allergene wie z.B. Pollen u.v.m.

– Spezielle Kupfer-Silber-Beschichtung

– Filterklasse H13: filtert 99,97 % aller Partikel bis zu 0,3 µm

Preis: 158,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4774-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4774-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/rbBJmvKm

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.