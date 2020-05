Schwartz PR kommuniziert für Digitalisierungsinitiative DIGITAL X

München, 14. Mai 2020 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations übernimmt im zweiten Jahr in Folge die externe Kommunikation für die DIGITAL X, die Digitalisierungsinitiative der Deutschen Telekom. In den letzten beiden Jahren besuchten über 50.000 Entscheider die DIGITAL-X-Veranstaltungen.

In diesem Jahr wird das Event aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal komplett virtuell als DIGITAL X DIGITAL EDITION stattfinden. Die Veranstaltung rückt die digitale Transformation des Mittelstands in den Fokus und unterstützt Entscheider dabei, Arbeitsabläufe nach dem Umbruch neu zu denken und anzupassen.

Die DIGITAL X DIGITAL EDITION bietet am 19. Mai fünf digitale Bühnen mit praxisnahen Vorträgen zu Best Practices in Sachen Digitalisierung. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählen unter anderem Keynotes von Tim Höttges, Hagen Rickmann und dem Whistleblower Edward Snowden. Ein weiteres virtuelles Groß-Event im Rahmen der DIGITAL X ist für den 23. Juni 2020 sowie für September 2020 geplant.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide ( www.eurocompr.com). 2016, 2017 und 2019 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

