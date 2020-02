Schneller Bassausbau: AXTONs Woofer ATW16 und ATW20

Mit den beiden kompakten Woofern lässt sich der Wunsch nach mehr Bass in nahezu jedem Fahrzeug realisieren.

Kleine, flache Woofer sind derzeit groß in Mode. Universell einsetzbar, lassen sie sich unkompliziert in einer Bassbox verbauen oder auch als Tieftöner zur Erweiterung eines 2-Wege zum 3-Wege System einsetzen.

Mit den beiden Modellen ATW16 (16,5 cm, VK 69 Euro) und ATW20 (20 cm, VK 79 Euro) hat Car Audio Spezialist AXTON jetzt zwei Subwoofer-Chassis im Programm, die sich nicht nur bestens zum Einbau in kompakte Bassreflexgehäuse eignen, sondern auch zur Erweiterung zum 3-Wege System nutzen. Mit geringen Einbautiefen von 79 mm und 80 mm lassen sich die beiden Woofer problemlos im Fahrzeug installieren und sorgen dort für ein druckvolles Bassfundament.

Die steife, hochfeste Glasfaser/Schaum/Papier Sandwich-Membran bietet im Zusammenspiel mit dem kräftigen 120 mm Magnetantrieb eine klangstarke und kraftvolle Tieftonwiedergabe. Der hinterlüftete Stahlblechkorb und die Polkernbohrung erhöhen die Kühlleistung für die 1,5″ Schwingspule und ermöglichen dadurch eine Dauerbelastung von 75 W RMS. Aufgrund der eingesetzten 2 x 2 Ohm Schwingspule sind zudem verschiedene Anschlussvarianten möglich.

Ausstattungsmerkmale wie die Verwendung langlebiger Connex-Zentrierspinnen, von Sicken aus Gummi und korrosionsbeständigen, vergoldeten Löt-/Steckkontaktterminals unterstreichen die Wertigkeit der beiden neuen AXTON-Woofer.

Die Marke AXTON erfreut sich seit fast 30 Jahren hoher Beliebtheit bei Car-HiFi Enthusiasten. Die Produkte von AXTON werden regelmäßig in Fachzeitschriften für ihr hohes Preisleistungsverhältnisses ausgezeichnet. Das Sortiment umfasst Verstärker und verschiedene Lautsprecher für die PKW-Nachrüstung: Compo- und Coxialsysteme, Subwooferkisten und auch kompakte Untersitzbässe.

Firmenkontakt

Axton by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041-56-2696447

Denny.Krauledat@acr.eu

http://www.axton.de

Pressekontakt

punctum, Lechner und Peter GbR

Michaela Lechner

Schönstedtstr. 7

12043 Berlin

030-61403817

micha@punctum-berlin.de

http://www.punctum-berlin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.