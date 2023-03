S-MeditEasy – Sparkassen Factoring GmbH und Henara GmbH feiern erfolgreiche Zusammenarbeit

Potsdam, März 2023 – Die S-MeditEasy – eine Marke der Sparkassen Factoring GmbH sowie die Henara GmbH, Abrechnungsunternehmen und Softwareanbieter für sonstige Heilmittelerbringer, feiern den ersten Geburtstag ihrer erfolgreichen Partnerschaft.

Henara bietet Praxissoftware an und übernimmt die Abrechnung für Physiotherapeuten, Podologen, Ergotherapeuten, Logopäden und Rehasport-Anbieter. Durch die Zusammenarbeit mit S-MeditEasy können die Praxen von der Dienstleistung Factoring – der Vorfinanzierung Ihrer Forderungen gegenüber den Krankenkassen – profitieren und sicher sein, dass sie ihr Geld zum vereinbarten Tag erhalten.

Die S-Factoring GmbH gehört als ein Unternehmen der Sparkassen Finanzgruppe zu der mit Abstand größten Bankengruppe in Deutschland und ist Factoring-Experte in einem leistungsfähigen Netzwerk.

Raphael Schweda, CEO von Henara, erklärt: „Wir sind stolz und freuen uns, einen so starken und kompetenten Partner gefunden zu haben. Durch diese Zusammenarbeit können wir unser Produktangebot erweitern und ein Gesamtpaket für unsere Kunden anbieten.“

Roland Scholz, Geschäftsführer von S-MeditEasy – Sparkassen Factoring GmbH, ergänzt: „Mit Henara haben wir einen starken und spezialisierten Partner gefunden, um unser Factoring-Angebot im Heilmittelsektor zu skalieren und den Kunden noch bessere Dienstleistungen anbieten zu können.“

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von S-MeditEasy und Henara zeigt, dass durch die Kombination von Factoring und spezialisierter Praxissoftware eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten entstehen kann.

Die Henara GmbH wurde 2014 gegründet. Neben der Softwarenentwicklung für Heilmittelerbringer offeriert die Henara GmbH auch die kassenärztliche und private Abrechnung. Die Henara Software orientiert sich an den Organisations- und Abrechnungsprozessen einer Praxis. Die stetige Zusammenarbeit mit den Heilmittelerbringern schiebt immer wieder neue Entwicklungen an und nimmt die Kundenwünsche wahr. So wird die Terminverabredung mit Verordnung oder auch als Selbstzahler auf vielen Wegen ermöglicht. Mit Hilfe der Software kann das gesamte Praxismanagement einer Praxis oder einer ganzen Praxisgruppe abgewickelt werden.

