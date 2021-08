Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-520

Die Gartenbewässerung bequem steuern wie nie – auch voll automatisiert

– Bewässert automatisch den Garten

– Bequeme Steuerung per Gratis-App auch von weltweit

– Unbegrenzter Anzahl an Bewässerungszyklen pro Tag

– In 5-%-Schritten regelbarer Wasserdurchfluss

– Einstellbare Bewässerungspausen bei Regen

Den Garten komplett automatisch bewässern: per App direkt mit dem Smartphone – auch weltweit. Die Bewässerung manuell oder zeitgesteuert starten. Einen Bewässerungs-Plan anlegen und den Wasser-Durchfluss für jede Bewässerung punktgenau in 5-%-Schritten regeln! So sind die Pflanzen zu jeder Zeit optimal mit Wasser versorgt – ob an heißen Tagen oder während der Urlaubszeit.

Bewässerung ganz nach den eigenen Wünschen: Die tägliche Bewässerungsdauer minutengenau einstellen für bis zu 24 Stunden. Bei der Anzahl an Bewässerungszyklen pro Tag sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Auch mit automatischen Regenpausen: Dank Wetterdaten-Abgleich in der App lässt sich die Bewässerung bequem automatisch pausieren. So spart man nicht nur bei langanhaltendem Regen reichlich Wasser!

Auch per Sprachbefehl steuern: In wenigen Schritten Siri, Alexa und den Google Assistant für den Bewässerungscomputer einrichten. Schon regelt man die Bewässerung mit einer einfachen Sprachanweisung.

Mit Notschließ-Funktion: Wird der Bewässerungscomputer von Royal Gardineer z. B. bei Stromausfall nicht mehr mit Strom versorgt, schließt das Ventil automatisch. Zudem erhält man in diesem Fall eine Pushbenachrichtigung auf das Mobilgerät und weiß sofort Bescheid!

– Für automatische Bewässerung der Pflanzen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für manuelle Bewässerung, Bewässerungs-Plan, Timer- und Durchfluss-Einstellungen, Steuerung auch von weltweit

– Wasserdurchfluss regelbar: 0 – 100 % (in 5-%-Schritten)

– Maximaler Wasser-Durchfluss: ca. 40 Liter/Minute

– Einstellbare Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 24 Stunden, mit unbegrenzter Anzahl an Bewässerungszyklen pro Tag

– Wetter-abhängige Bewässerung einstellbar: z. B. für Bewässerungspausen bei Regen

– Notschließ-Funktion: Ventil schließt automatisch bei Trennung vom Stromnetz

– Bewässerung auch direkt am Ventil steuerbar: Dauer und Druck mit einer Taste regelbar

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Bewässerung per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl starten und stoppen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Passt an alle handelsüblichen Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 1/2″- und 3/4″-Gewinde (mit Siebeinsatz)

– Wetterfestes Gehäuse: IP66

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, nicht enthalten)

– Maße: ca 16 x 14 x 10 cm, Gewicht: 750 g

– Bewässerungscomputer BWC-520 inklusive 2x Adapter 3/4″ auf 1/2″ (je 1x Innen- und Außengewinde), USB-Stromkabel, Dichtungsband und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388894

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5066-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5066-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/PFhpmkkl

