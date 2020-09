Royal Gardineer 4-fach-Steckdosen-Säule für den Garten

4 Stromanschlüsse für Elektro-Geräte im Garten

4 Outdoor-Steckdosen für die Elektrogeräte: Im Garten kann man jetzt bequem Leuchten, Elektro-Rasenmäher, Elektro-Grill u.v.m. mit Strom versorgen. Der Steckdosen-Verteiler ist mit bis zu 3.680 Watt belastbar!

Bleibt bei jedem Wetter draußen: Jede Steckdose hat einen selbstschließenden Deckel. Gummidichtungen sorgen zudem dafür, dass kein Spritzwasser eindringt. Die Steckdosensäule von Royal Gardineer ist witterungsbeständig und rostet nicht. So erspart man sich den Abbau, auch bei einem aufziehenden Gewitter.

Einfache Installation, dort wo die Steckdosen gebraucht werden: Einfach die Steckdosensäule mit dem Erdspieß in den Boden stecken und in eine Steckdose einstecken. Und fertig ist der Outdoor-Stromverteiler!

– Gummidichtungen um alle 4 Steckdosen

– Selbstschließende Klappdeckel

– Erdspieß mit 14 cm Dornlänge

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Kunststoffgehäuse: stabil und witterungsbeständig

– Gehäusefarbe: schwarz mit grünen Deckeln

– Belastbar bis insgesamt 16 A / 3.680 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (2 m langes Anschlusskabel)

– Maße: 15,6 x 23,9 x 11 cm, Gewicht: 870 g

– Gartensteckdose inklusive Erdspieß und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107363373

Preis: 19,70 EUR

Bestell-Nr. NX-1530-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1530-1430.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/nxBJmrlt.

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

