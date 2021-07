Rockwell Automation ernennt Cyril Perducat zum neuen Chief Technology Officer

Düsseldorf, 21.07.2021 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte auf industrielle Automation und digitale Transformation spezialisierte Unternehmen, gibt die Ernennung von Cyril Perducat zum Senior Vice President and Chief Technology Officer ab dem 1. Juli 2021 bekannt. Er untersteht damit direkt Blake Moret, Präsident und CEO von Rockwell Automation.

Perducat beginnt seine Karriere bei Rockwell Automation nach einer 25-jährigen Laufbahn bei Schneider Electric. Dort war er zuletzt Executive Vice President, Internet of Things and Digital Offers. Perducat blickt auf eine beeindruckende Karriere als Technologiestratege zurück, insbesondere für Systeme, Software, Netzwerke und betriebliche Lösungen.

“Cyril Perducat bringt seine Leidenschaft für Innovation und Teambuilding zu Rockwell Automation mit und wird sich um die Umsetzung erfolgreicher Strategien basierend auf einem effektiven Änderungsmanagement bemühen”, berichtet Blake Moret. “Im Laufe seiner Karriere hat er sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zur Optimierung von Fertigungstechnologien konzentriert. Wir sind zuversichtlich, dass Rockwell Automation dank seiner umfassenden Kenntnisse neue Wertschöpfungsebenen für unsere Kunden und Partner erzielen kann.”

“Rockwell Automation ist seit Jahrzehnten ein branchenführendes Unternehmen und ein Innovator”, erklärt Perducat. “Das Unternehmensteam innovativer Techniker legt seinen Schwerpunkt auf die Erweiterung des bereits vielfältigen Technologieangebots, um noch mehr Lösungen im Bereich der industriellen Automatisierung anzubieten.”

Cyril Perducat folgt auf Sujeet Chand, der kürzlich angekündigt hat, in den Ruhestand zu treten. Chand war seit 2005 Chief Technology Officer bei Rockwell Automation und hatte in seinen mehr als 35 Jahren im Unternehmen unterschiedliche Führungspositionen inne. Zuletzt war er für die Beaufsichtigung der technischen Innovation, die Entwicklung einer gemeinsamen Architektur, das Management technischer Talente sowie die globale Geschäftsentwicklung mit dem gesamten Ökosystem aus strategischen Allianzen und Partnerschaften verantwortlich. Er wird eng mit Perducat zusammenarbeiten, bis er sich Ende des Kalenderjahres in den Ruhestand verabschiedet.

“Die bemerkenswerten Leistungen von Sujeet Chand haben Rockwell Automation in seine jetzige Position als weltweit führender Anbieter von Lösungen für die industrielle Automatisierung und die digitale Transformation gebracht”, erklärt Moret. “Seine Beiträge zur Evolution unserer Produkte und Technologien, zu unserem Portfolio an geistigem Eigentum sowie zur Entwicklung strategischer Partnerschaften kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Vorstand und ich wünschen ihm und seiner Familie das Beste für seinen Ruhestand.”

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 24.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

