Robo Wunderkind gewinnt Family Choice Award 2020

Das Explorer Prime Kit überzeugt durch einfache Bedienbarkeit und grenzenlose Kreativität, während es gleichzeitig die MINT-Fähigkeiten von Kindern spielerisch und intuitiv fördert

Das Explorer Prime Kit von Robo Wunderkind wurde mit dem 25. Family Choice Award als eines der besten Produkte für Kinder ausgezeichnet. In der Kategorie Technology and Apps wurde das bereits preisgekrönte und innovative Ed-Tech-Unternehmen aus Wien für die makellose Qualität seiner Produkte, die einfache Bedienbarkeit durch Kinder und die Vielseitigkeit der programmierbaren Modelle geehrt. Die Roboter-Kits von Robo Wunderkind schulen die kognitiven Fähigkeiten und die Problemlösungskompetenz von Kindern schon im frühen Kindesalter. Dadurch lernen Kinder spielend den Umgang mit neuen Technologien und wachsen zu den Programmierern und Tech-Superstars von morgen heran.

Der Family Choice Award richtet sich an Familien und Familienmitglieder aller Altersgruppen, von Kleinkindern über Vorschulkinder bis hin zu Teenagern und Erwachsenen. Sogar Haustiere werden berücksichtigt. Das Logo des Awards tragen Produkte, die die Jury als innovativ, kreativ und originell als Top-Empfehlung deklariert.

“Wir freuen uns sehr, dass unser Explorer Prime Kit zu den Gewinnern des diesjährigen Family Choice Awards gehört”, sagt Anna Iarotska, CEO von Robo Wunderkind. “Die Jury hat unsere Vision, die MINT-Kenntnisse von Kindern außerschulisch und spielerisch zu fördern, erkannt und gibt Käufern die Möglichkeit, schon auf den ersten Blick unser Produkt zu erkennen und den Mehrwert zu sehen.”

Im September 2020 brachte Robo Wunderkind die dritte Generation seiner preisgekrönten Roboter-Baukasten auf den Markt, um Kindern ein noch besseres Lernerlebnis zu ermöglichen.

Robo Wunderkind ist ein EdTech-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien/Österreich und hat bereits Anwender in über 60 Ländern. Das innovative Start-Up-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt Kinder zu inspirieren, damit sie durch Technologie kreativ sein können. Schon ab 5 Jahren können Kinder mit den Roboter-Kits von Robo Wunderkind ihre eigenen Roboter und Gadgets bauen und programmieren.

Das österreichische Unternehmen erarbeitet mit Experten und Lehrern Unterrichtspläne, die es erleichtern die Roboter in den Vorschul- und Schulunterricht zu integrieren und so die MINT-Fähigkeiten von Kindern zu entwickeln und auszubauen. Robo Wunderkind ist bereits in mehr als 500 Schulen im Einsatz und kooperiert mit ausgewählten europäischen Non-Profit-Organisationen wie SSPCA, Get Your Wings, Digitale Wolven. Das Unternehmen startete außerdem die Initiative Robo Makers Marathon für das den Unterricht zu Hause. Hunderte von Kindern und Eltern auf der ganzen Welt nahmen an Webinaren und Online-Aktivitäten teil und lernten so, bequem von zu Hause aus zu programmieren. Robo Wunderkind hat im Rahmen der Finanzierung Nr. 961665 Fördermittel aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.robowunderkind.com/de

