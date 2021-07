Reisebüro für Rosenheim: Wohnmobil frühzeitig reservieren

Wer mit dem Wohnmobil reisen will, sollte früh buchen, rät Reisebüro für die Region Rosenheim

ROSENHEIM. “Urlaub im Wohnmobil ist voll im Trend”, weiß Gaby Schweinsteiger von Schweinsteiger Reisen. Die Tourismusexperten aus dem Reisebüro für die Region Rosenheim bearbeiten derzeit zahlreiche Anfragen von Reisewilligen, die in Pandemie-Zeiten ganz bewusst den naturnahen Urlaub im Wohnmobil suchen. “Wohnmobil-Touristen lieben die Autonomie und Spontanität, die mit einem mobilen Zuhause auf Zeit verbunden sind. Doch auch die Spontanität sollte gut vorgeplant sein, denn derzeit gibt es sehr viele Urlauber, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Der Vorteil dabei ist: Die Sanitäranlagen sind quasi mit an Bord und so lassen sich Hygienestandards gut einhalten, wenn es Kontaktbeschränkungen gibt. Das bewusste Draußen-Urlaub-Machen spielt natürlich auch eine Rolle”, berichtet Gaby Schweinsteiger, Inhaberin von Schweinsteiger Reisen.

Wohnmobil Urlaub sollte eine Mischung aus Spontanität und Planung sein, rät Reisebüro für Rosenheim

Frühzeitig mieten und Stellplätze reservieren, so lautet der Tipp für die Reise im Wohnmobil von Gaby Schweinsteiger. Die Nachfrage nach Wohnwagen oder Wohnmobil zum Mieten ist nämlich derzeit sehr hoch. Zudem sei die Gefahr einer spontanen Reise, die auf unsicheren und nicht erlaubten Stellplätzen im Wald endet, weil der Campingplatz überfüllt ist, zu groß. “Neben Mietwagen vermitteln wir unseren Kunden auch Wohnmobile zum Mieten. Wer sich für einen Urlaub auf vier Rädern entscheidet, sollte jedoch ausreichend Zeit in eine gute Vorplanung investieren. Stellplatz bzw. Campingplatz sollten vor Abreise feststehen, damit alles rund und entspannt laufen kann”, empfiehlt die Reiseexpertin von Schweinsteiger Reisen.

Experten vom Reisebüro für die Region Rosenheim: Den Urlaub im Wohnmobil gut vorbereiten

Gaby Schweinsteiger weist ihre Kunden auch darauf hin, dass nicht alle Strecken für das Befahren mit einem Wohnmobil geeignet sind. Zur Auswahl der passenden Routen eignen sich zum Beispiel gut recherchierte Reiseführer für Wohnmobilreisen. “Neuerdings gibt es auch Apps, die freie Plätze anzeigen. Doch wer das mobile Urlaubsdomizil sicher und stressfrei zum Ziel bringen will, ist gut beraten, Routen und Stellplätze vor Reisebeginn festzulegen”, ist Gaby Schweinsteiger vom Reisebüro für Rosenheim überzeugt.

