PSI Audio A14-M Broadcast: natürlich und präzise klingende kompakte Monitorlösung für hohe Ansprüche und immersives Audio

Mit dem A14-M Broadcast bietet PSI Audio eine Sonderversion des A14-M, des kleinsten Lautsprechers der Schweizer Manufaktur. Mit dem kürzlich integrierten handgefertigten Hochtöner ist der A14-M ein hervorragendes Beispiel für jene natürlichen und präzisen Wiedergabequalitäten, die PSI Audio berühmt gemacht haben. Bei unveränderten Klangeigenschaften bietet der A14-M Broadcast zusätzliche Schutzgitter vor den Lautsprecherchassis sowie einen Montagebügel. Neben einer einfachen Installation des Monitors in kritischen Umgebungen wie Übertragungswagen gewährleistet der Bügel auch bei Studio- oder Heimanwendungen eine maßgeblich gesteigerte Flexibilität. Durch seine vollständige klangliche Kompatibilität mit anderen Modellen von PSI Audio ist der A14-M Broadcast die perfekte Lösung, um Stereosysteme zu Surround-Installationen zu erweitern. Die Montagebügel machen eine Installation als Rear- oder sogar Deckenlautsprecher so einfach wie nie zuvor. Auf Anfrage sind die Schutzgitter und Montagebügel auch für andere Lautsprecher aus dem Portfolio von PSI Audio lieferbar.

Yverdon-les-Bains, 16. December 2020 – Der wichtigste Aspekt eines Lautsprechers ist selbstverständlich sein Klang. Trotzdem gibt es noch weitere Eigenschaften eines Monitors zu beachten – wie beispielsweise seine Aufstellmöglichkeiten in beengten Räumen und schwierigen Umgebungen. Mit seinen Schutzgittern und Montagebügeln ist der A14-M Broadcast exakt auf solche Situationen zugeschnitten. Auch wenn er in erster Linie für den Broadcastbereich entwickelt wurde, spielt er seine Vorzüge bei einer Vielzahl weiterer Anwendungen aus.

Bemerkenswert großer Klang: A14-M

Der A14-M von PSI Audio ist ein beeindruckender Lautsprecher. Mit einem Tieftöner von weniger als 6 Zoll Durchmesser reicht sein linearer Frequenzgang bis 56 Hz hinab. Seine beiden Verstärker mit 70 und 30 Watt Leistung ermöglichen einen Maximalpegel von über 110 dB SPL. Und da er über alle Technologien der größeren Modelle von PSI Audio wie CPR, AOI und Class G/H Verstärker verfügt, bietet auch der A14-M die gleichen natürlichen und akkuraten Klangeigenschaften. Der A14-M leistet deutlich mehr, als man ihm aufgrund seiner Größe vielleicht zutrauen würde.

Handgefertigter, selbstentwickelter Hochtöner für maximale Klangtreue

Anders als viele Konkurrenten bezieht PSI Audio seine Hochtöner nicht von externen Zulieferern. Je kleiner ein Treiber ist, umso wichtiger werden sein Design und die Präzision seiner Fertigung. Daher hat sich PSI Audio entschieden, Produktion und Entwicklung des Hochtöners vollständig in der eigenen Schweizer Manufaktur durchzuführen, denn nur so lässt sich die volle Kontrolle über jedes einzelne Detail seiner Entstehung sicherstellen. Das Ergebnis ist eine verblüffend klare und verfärbungsfreie Wiedergabe und die perfekte Darstellung der originalen Charakteristik des Quellmaterials. Wie alle anderen Modelle von PSI Audio erzeugt auch der A14-M nicht einen von Haus aus “guten” Sound – vielmehr reproduziert er das exakte Klangbild der Quelle, ohne irgendetwas daran zu verändern.

Einfache Installation in jeder Umgebung: die Broadcast Version

Aufgrund seiner kompakten Abmessungen ist der PSI Audio A14-M die perfekte Lösung bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Durch seinen Montagebügel ist der A14-M Broadcast noch flexibler einsetzbar und integriert sich perfekt in schwierige Umgebungen wie beispielsweise Übertragungswagen. Der seitlich am A14-M angebrachte Bügel ist drehbar und lässt sich in jeder Stellung sicher fixieren, um die Abstrahlung optimal auf den Hörplatz auszurichten. UNC-Gewinde ermöglichen sogar die Montage auf Standard-Mikrofonstativen. Stabile Gitter schützen darüber hinaus die Treiber vor Beschädigungen. Haltebügel und Schutzgitter können auf Anfrage auch für andere Modelle von PSI Audio geliefert werden.

Immersive Welten: großartiger Sound aus allen Richtungen

Auch wenn PSI Audio den A14-M Broadcast ursprünglich für Rundfunk-Anwendungen entwickelt hat, ist der Monitor aufgrund seiner flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten und seines Klangs auch bei Studio- und Heimkino-Anwendungen populär. Die Kombination aus kompakten Abmessungen und der Montagemöglichkeit macht den A14-M zum perfekten Rear- oder gar Deckenlautsprecher in anspruchsvollen Surround-Umgebungen. Aufgrund der identischen Klangcharakteristik integriert sich der A14-M zudem nahtlos in Systeme mit größeren Modellen von PSI Audio und gewährleistet ein rundum einheitliches Hörerlebnis. In Verbindung mit Subwoofern von PSI Audio wie dem A125-M oder dem A225-M ergibt sich ein vollwertiges Surround-Setup mit systemweit optimiertem Frequenzgang, das sowohl für Profis als auch für Musikenthusiasten einen Traum wahr werden lässt.

Schweizer Handwerkskunst für beste Qualität und hohe Lebensdauer

Verlässt ein Lautsprecher das Werk von PSI Audio in der Schweiz, handelt es sich um ein bis zur Perfektion optimiertes Exemplar – ohne Ausnahme. Auch das kleinste Modell im Programm durchläuft strengste Qualitätskontrollen und eine akribische Endabstimmung. Dadurch wird jene makellose Qualität sichergestellt, für die PSI Audio seit jeher berühmt ist. Jeder einzelne Lautsprecher wird in einem schalltoten Raum gemessen und feinjustiert. Nach erfolgreicher Absolvierung aller Prüfungen erhält er als Auszeichnung sein individuelles Messprotokoll.

Preis und Verfügbarkeit

Der A14-M Broadcast von PSI Audio wird in Deutschland und Österreich exklusiv durch Audiowerk vertrieben und ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.340,00 EUR inklusive 16% Mehrwertsteuer. Montagebügel und Schutzgitter für andere Modelle aus dem Lieferprogramm von PSI Audio sind ebenfalls verfügbar, Interessierte wenden sich bitte an info@audiowerk.eu

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com

