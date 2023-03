„Pinball Wizard“: Der neue Roman von Michael D. Meloan

Leben in L.A. der 1980er-Jahre und eine Begegnung mit Charles Bukowski

„Meine Begegnung mit Charles Bukowski“, so könnte das Buch von Michael D. Meloan auch heißen. Spielt doch das Aufeinandertreffen und die sich daraus entwickelnde Freundschaft mit dem deutschamerikanischen Schriftsteller Bukowski eine entscheidende Rolle in seinem neuen Roman. Der Titel lautet jedoch „Pinball Wizard“; dabei handelt es sich um den Codenamen einer streng geheimen Militäroperation.

In diesem Spannungsverhältnis zwischen Job, der top secret ist, dem Scheidungskrieg seiner Eltern und dem freundschaftlichen Verhältnis zu Charles Bukowski lebt und arbeitet der Protagonist, der Software-Ingenieur Ralph Hargraves, in L.A. Und da ist auch noch die aufreibende Beziehung zu seiner Freundin Chrissy, die ihm aufgrund ihrer Lebensweise ernsthafte Probleme bei seinem Arbeitgeber verursacht.

Als es ihn im Auftrag der Rüstungsfirma nach Europa führt, um NATO-Kampffliegern dabei zu helfen, Boden-Luft-Raketen aus Ostblock-Ländern auszuweichen, fragt er sich zunehmend nach der Sinnhaftigkeit seines Handelns. Zumal er wegen seiner Freundin zusehends Probleme bekommt mit seiner Vertrauenswürdigkeit. In den Augen der Militärs ist der Umgang mit ihr wegen ihrer Drogenvergangenheit völlig inakzeptabel.

Ralph Hargraves ist hin- und hergerissen und stellt sein Leben auf den Prüfstand. Er trifft Entscheidungen, die sein Leben massiv verändern werden.

Der Autor Michael D. Meloan ist ausgebildeter Software-Ingenieur. „Pinball Wizard“ trägt zumindest in Teilen autobiographische Züge. Der in einer zweisprachigen Ausgabe auf Deutsch und Englisch erschienene Roman gibt tiefe Einblicke in das Leben und Arbeiten in L.A. der 1980er-Jahre und beschreibt das Lebensgefühl der US-amerikanischen Mittelschicht an der Westküste jener Zeit.

Michael D. Meloan: Pinball Wizard. In Deutsch und Englisch. 244 Seiten, 12 Euro. RUP Verlag, Dortmund 2022.

Das Buch kann direkt beim Verlag bezogen werden: www.undergroundpress.de

Es kann auch als Audiobook (mp3) kostenlos heruntergeladen werden:

pinballwizardbook.de/#audiobook

Michael D. Meloans Erzählungen sind in vielen Anthologien erschienen. Er war Interviewpartner in den Dokumentarfilmen Bukowski: Born Into This und Joe Frank: Somewhere Out There. Gemeinsam mit Joe Frank verfasste er eine Reihe von Hörspielen, die über das National Public Radio ausgestrahlt wurden.

