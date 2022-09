Parasoft katapultiert Softwaretests mit KI auf nächste Stufe

Kunden nutzen KI-gestützte Lösungen zur schnelleren Produktbereitstellung

Monrovia (USA)/Berlin – August 2022 – Parasoft präsentiert die neuesten Updates zu seinen Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) für UI-, API-, Funktions- und statische Analysetests, die den gesamten SDLC (Software Development Life Cycle) umfassen. Die Nutzung von KI/ML ist entscheidend, um ein höheres Niveau der Software-Testautomatisierung zu erzielen, und führt über die höhere Softwarequalität zur schnelleren Produktbereitstellung. Darum hat Parasoft seine Lösungen mit innovativen KI/ML-Funktionen optimiert, die die Erstellung, Wartung und Ausführung von Tests beschleunigen. Unternehmen in allen Branchen, die Software entwickeln, profitieren von der Leistungsfähigkeit der KI, die in Parasofts Smart Testing for Java, Selenium und API-Anwendungen integriert ist.

Laut IDC MarketScapes Worldwide Cloud Testing 2022 Vendor Assessment[1] „hat Parasoft mehrere Testverfahren einschließlich UI-Tests, API-Tests, funktionale Tests und statische Analysen um KI/ML-Funktionen ergänzt, um Entwicklern das Erstellen, Warten und Ausführen von Tests und die Optimierung der Ergebnisse zu erleichtern.“

Eine smarte Testausführung mit Analyse der Testauswirkungen macht das Testen intelligenter, effektiver und mit jeder neuen Version besser. Auf dieses Prinzip setzt Parasoft bei seinem Smart API Test Generator: Durch die Rückverfolgung des Codes, den jeder Test abdeckt, und die Verknüpfung mit den Änderungen in der Codebasis priorisiert Parasoft die Teilmenge der Tests, die zur Validierung der Codeänderungen ausgeführt werden müssen. Als Folge davon können Teams mit der Testauswirkungsanalyse wertvolle Zeit einsparen und schnelleres Feedback aus ihrer CI/CD-Pipeline erhalten. Zudem nutzt Parasoft KI zum automatischen Erstellen von Tests aus der Aufzeichnung von manuellen UI-Tests, was das Entwickeln von API-Testsuiten vereinfacht. Diese Tests sind dann für Last-, Leistungs- und Sicherheitstests wiederverwendbar.

„KI/ML-Fähigkeiten haben die Herausforderungen, denen sich moderne Testing-Unternehmen von der Erstellung über die Ausführung bis hin zur Wartung und Optimierung stellen müssen, erheblich verbessert. Unternehmen, die keine KI-/ML-Funktionen für das Testen einsetzen, sind ernsthaft im Nachteil“, sagt Arthur Hicken, Evangelist bei Parasoft.

Parasoft arbeitet seit über fünf Jahren mit dieser Technologie und ist weiterhin führend bei der Ausweitung von KI/ML über mehrere Lösungen und Techniken innerhalb seiner Continuous Quality Platform. Das Unternehmen setzt KI/ML auf verschiedene Arten in die Praxis um:

– Automatisieren der Erstellung von Unit-Tests und Parametrisierung für Java.

– Automatisieren der Generierung und Wartung von API-Tests.

– Selbstheilung der Ausführung von Selenium-Tests.

– Verbessern der Effizienz der statischen Analyse durch Priorisierung und Risikomodelle.

– Vorhersage der Auswirkungen von Programmierverstößen und -mustern in Analysen/Berichten, um den besten Entwicklungsansatz zur Behebung eines bestimmten Verstoßes zu ermitteln.

Ein beispielhaftes Unternehmen ist Caesars Entertainment, das die messbaren Vorteile von KI für Softwaretests aufzeigt. Das bei Gaming und Hospitality führende Unternehmen berichtet, dass es durch die Automatisierung von UI- und API-Tests mit Parasoft-Lösungen das Testen und die Bereitstellung beschleunigt hat. Die Automatisierung von UI-Tests wurde um mehr als 96% verbessert und die Ausführungszeit von API-Tests um 97% reduziert.

[1] „IDC MarketScape: Worldwide Cloud Testing 2022 Vendor Assessment – Empowering Business Velocity,“ March 2022 | Doc #US47097221.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

