Pack4Food24 setzt auch weiter verstärkt auf Nachhaltigkeit

Das B2B Bestellportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH bietet seinen Kunden auch zukünftig ein wachsendes Bio Sortiment.

In den vergangenen Wochen der Krise, ging es auf Grund wegbrechender Lieferquellen und Nachschubwege meist nur noch darum, den Bedarf an Verpackungen für das rettende Außerhausgeschäft irgendwie zu decken. Nachhaltigkeit hatte auf Grund der existenzbedrohenden Situation für zahlreiche Gastronomen zunächst nicht die höchste Priorität, aber so langsam versuchen Restaurants, Imbissbetriebe, Foodtrucks, Lebensmittelhändler, usw. das Nachhaltigkeitsbestreben der Zeit vor Corona wieder aufleben zu lassen.

Auch hinter Pack4Food24 und dem Mutterunternehmen Ragaller liegen turbulente Wochen und Monate, denn natürlich hat man bestmöglich versucht seinen Kunden in der Krise zur Seite zu stehen, und dadurch so manche Sortiments- und Zukunftsplanung über den Haufen geworfen. Zahlreiche herkömmliche und nicht ganz so als umweltfreundlich bekannte Serviceverpackungen und Einweglösungen haben ein wahres Revival erlebt, und so manche ökologische Bedenklichkeiten wurden hinten angestellt, auch wenn sich der Großhandelsprofi aus Mitteldeutschland in der jüngsten Vergangenheit als Anbieter umweltfreundlicher Lösungen hervorgetan hat.

Aus diesem Grund versucht das Pack4Food24 Team nun mit voller Kraft den eingeschlagenen Kurs wieder aufzunehmen, und auch zukünftig als leistungsfähiger Partner für höchste ökologische Ansprüche seinen Kunden aus Gastronomie und Lebensmittelbranche zur Seite stehen zu können.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

