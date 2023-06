Optimizely baut Partnerschaft mit Contentsquare aus

Die zonenbasierten Heatmaps von Contentsquare ermöglichen es Anwendern, Heatmaps und Datenanalysen zu nutzen

Berlin, 6. Juni 2023 – Optimizely, führender Digital Experience Plattform-Anbieter (DXP) erweitert seine Partnerschaft mit der Analytics Plattform Contentsquare. Dabei ergänzt Optimizely seine eigenen Experimentierfunktionen mit umfassenden Journey-Analysen, die auf zonenbasierten Heatmaps basieren. Sie sind Teil einer Zwei-Wege-Integration, die den Nutzern von Optimizely Web Experimentation nicht nur nützliche Insights zum In-Page-Verhalten der Kunden liefert, sondern damit auch ein zu einem tieferes Experimentation-Verständnis verhilft, das wiederum zu vollständig optimierten digitalen Erlebnissen führt.

Die als Chrome-Erweiterung erhältlichen zonenbasierten Heatmaps ermöglichen Marketingteams den Zugriff auf eine ganzheitliche Ansicht des Kundenverhaltens. Sie sind unverzichtbar, um Kundenerlebnisse permanent zu optimieren und zu personalisieren. Damit verbesserten bereits Branchenführer wie American Express, HP, H&M oder New Era ihre Customer Journey. Die erweiterte Partnerschaft unterstreicht, dass beide Unternehmen kontinuierlich danach streben, digitale Erlebnisse noch besser zu machen.

„Mit einer begrenzten Sicht auf Website-Interaktionen haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten zu verstehen, was Kunden zum Beispiel zu Käufen bewegt oder an welcher Stelle genau sie von einer Website möglichweise abspringen“, erklärt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Mit den zonenbasierten Heatmaps von Contentsquare sind Experimentation-Anwender nunmehr in der Lage, das „Warum“ hinter dem Kundenverhalten besser zu verstehen. Mit diesem Wissen lässt sich sowohl Test-Roadmap perfektionieren als auch die bestmögliche Nutzererfahrung liefern.“

„Es gibt keinen Platz für Zweifel, wenn es um eine sinnvolle Kundenansprache geht“, sagt Jonathan Cherki, CEO von Contentsquare. „Mit zonenbasierten Heatmaps erfassen Marketingteams für jedes einzelne Element einer Website einzigartige Daten zu Engagement, Konversion und Umsatz und treffen auf deren Basis fundierte Entscheidungen, die sie vorher in Verbindung mit Optimizely Web Experimentation ausgiebig auf Erfolgsaussichten hin getestet haben.“

Neben den Kunden von Optimizely und Contentsquare profitieren von der Partnerschaft auch die Nutzer von Google Optimize, die nach dem Auslaufen der Plattform am 30. September 2023 eine robuste Experimentation-Lösung benötigen.

Weitere informationen finden Sie unter https://www.optimizely.com/insights/blog/optimizely-x-contentsquare-5-ways-were-better-together/

Optimizely hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihr digitales Potenzial zu entfalten. Dazu erfinden wir neu, wie Marketing- und Produktteams arbeiten, um digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg zu kreieren und zu optimieren. Mit der führenden Digital Experience Platform (DXP) helfen wir Unternehmen auf der ganzen Welt, ihren gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren, jedes digitale Erlebnis zu monetarisieren und über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu experimentieren. Optimizely hat mehr als 700 Partner und fast 1.500 Mitarbeiter in 21 weltweiten Niederlassungen. Wir sind stolz darauf, dass wir mehr als 10.000 Unternehmen, darunter H&M, PayPal, Zoom, Toyota und Vodafone, dabei helfen, ihren Customer Lifetime Value zu steigern, ihren Umsatz zu erhöhen und ihre Marken auszubauen. Erfahren Sie mehr unter www.optimizely.com

Firmenkontakt

Optimizely

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25



https://www.optimizely.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25



http://www.elementc.de

