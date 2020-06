Onlinevorträge: Neue digitale Wege in der Personalarbeit

Onlinevorträge mit virtuellem Austausch

Kurz, kompakt, online: Am Donnerstag, den 18. Juni ab 10.00 Uhr bietet die ABC GmbH, Anbieter von professionellen Softwarelösungen, drei 20-minütige Onlinevorträge mit zwei anschließenden, virtuellen Livemeetings. Inhaltlich angesprochen werden Unternehmer und Führungskräfte aus dem Personalwesen, insbesondere aus der Arbeitnehmerüberlassung. Der Fokus der drei einzeln abrufbaren Vorträge liegt auf dem die Branche bewegenden Thema der Digitalisierung. “Ein Thema, das die Personalarbeit in Zukunft transformieren wird. Und die Zukunft liegt bereits im nächsten Atemzug”, macht Andre Beier, Geschäftsführer der ABC GmbH die Dringlichkeit des Themas deutlich. Nach den aufgezeichneten Vorträgen, die über einen Link an die registrierten Teilnehmer freigegeben werden, besteht um 12 und 15 Uhr die Möglichkeit, mit den Referenten zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Drei Themen, die jeden Personalmanager beschäftigen

Wie kann die Mitarbeiterkommunikation digital vereinfacht werden? Im ersten Onlinevortrag erörtert Andre Stader, Organisationsberater des Softwarehauses, anhand von praktischen Beispielen aus der Arbeitnehmerüberlassung die Chancen und Risiken in der digitalen Mitarbeiterkommunikation und bietet Lösungshilfen an.

Der zweite Vortrag beschäftigt sich mit dem brennenden Thema der Rekrutierung von Führungskräften. Hier seien digitale Systeme unverzichtbar, um vakante Positionen schnell und nachhaltig mit den passenden Führungskräften zu besetzen, erläutert Andre Beier. In seinem Vortrag gibt er einen Überblick über die verschiedenen Formate und Möglichkeiten der digitalen Bewerbung. Zudem nimmt Beier einen radikalen Perspektivwechsel im Bewerbungsprozess vor, der mit der klassischen Arbeitsweise eines Headhunters wenig gemein habe. Daraus entstanden ist die digitale Kandidatenplattform “HiddenCandidates.com” für Führungskräfte in Familienunternehmen. Mittels Videorekrutierung, Live-Interviews, Kandidatencoaching und Vorqualifizierung bringt er Führungskräfte mit Unternehmen zusammen, die zu ihrer Persönlichkeit und zu ihren Werten passen.

Der dritte Vortrag, von Andrea Spreitzer, AS DEVELOPMENT CONSULTING, Coach für Unternehmenskultur, beschäftigt sich mit dem Wandel der Unternehmenskultur im digitalen Zeitalter. “Die Unternehmenskultur ist das Wichtigste was ein Unternehmen besitzt”, sagt Andrea Spreitzer. Dabei sei es wichtig, sich die Frage zu stellen, ob das Unternehmen mit seiner Kultur gut aufgestellt ist für das digitale Zeitalter.

Weitere Informationen zu Vortragsinhalten und zum Anmeldeverfahren unter https://abcgmbh.eventbrite.de

Über die ABC GmbH:

Die ABC GmbH entwickelt seit mehr als 24 Jahren Softwarelösungen. Dabei liegt der Schwerpunkt in der Entwicklung von Verwaltungssoftware für Zeitarbeitsunternehmen, Personalvermittler, Human Ressources und Kandidaten-Managementsysteme. Der Stammsitz des Unternehmens ist in Emmerich am Rhein.

Kontakt

ABC-GmbH

André Beier

Lisa-Meitner-Straße 3

46446 Emmerich

02822 976 293-0

02822 976293-99

beier@abc-software.biz

http://www.abc-software.biz

