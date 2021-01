Neuregelung der Maklerprovision

Seit Ende des Jahres 2020 ist die Bezahlung des Maklers, seine Provision, gesetzlich geregelt worden. Damit gelten in ganz Deutschland einheitliche Regeln. Der Immobilienkäufer darf dann keinen höheren Provisionsanteil bezahlen als der Verkäufer. Warum verkaufswillige Eigentümer dennoch davon profitieren.

Bislang gab es je nach Bundesland, manchmal sogar auch je Region, unterschiedliche Bestimmungen zur Maklerprovision. Zwar war fast ĂĽberall eine Teilung der Provision zwischen Verkäufer und Käufer ĂĽblich, aber die jeweilige Höhe konnte variieren. So bezahlte der Verkäufer beispielsweise eine Provision von zwei Prozent des Kaufpreises und der Käufer von vier Prozent. “Es gab zudem Bundesländer, in denen die kaufende Partei die gesamte Provision bezahlte”, erläutert AndrĂ© Jörns, GeschäftsfĂĽhrer der Immobilien-Fuxx GmbH. Dies ist nun bundesweit seit dem 23. Dezember 2020 im BĂĽrgerlichen Gesetzbuch (BGB) einheitlich geregelt worden (Gesetz ĂĽber die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträge ĂĽber Wohnungen und Einfamilienhäuser). Kein Käufer darf kĂĽnftig einen höheren Provisionsanteil bezahlen als der Verkäufer der Immobilie. AuĂźerdem wird Klarheit darĂĽber hergestellt, ob der Makler die Interessen beider Partner vertritt oder vorrangig die des Immobilienverkäufers, der ihn in der Regel aussucht und mit der Vermarktung betraut. Dabei gibt es drei verschiedene Modelle.

Von nun an Klarheit, für wen der Makler tätig ist

Erstens: Der Makler ist in einer Doppelfunktion gleichermaßen für den Verkäufer wie für den Käufer

tätig. Mit beiden vereinbart er eine anteilige Provision. Jeder bezahlt gleich viel, zumeist drei Prozent (zzgl. MwSt). Vereinbart eine Partei eine Reduzierung ihres Provisionsanteils, dann minimiert sich auch die Courtagehöhe des anderen Vertragspartners (Paragraph 656c BGB).

Zweitens: Der Makler kann alleine die Interessen des Verkäufers vertreten und festlegen, dass sich der Käufer zur Hälfte an der Provision beteiligt. Im Grunde ist die Provisionshöhe fĂĽr beide Seiten genauso hoch wie beim ersten Modell, jeweils drei Prozent. Der Unterschied besteht darin, dass der Makler mit dem Käufer keinen Vertrag mit Provisionsvereinbarung schlieĂźt, sondern einen so genannten Schuldbeitritt (Paragraph 656d BGB). “AuĂźerdem muss der Erwerber die Provision erst bezahlen, nachdem der VeräuĂźerer seinen Provisionsanteil beglichen hat”, ergänzt Experte AndrĂ© Jörns.

Drittens: Bei dieser Variante vertritt der Makler ebenfalls ausschließlich die Interessen des Eigentümers und erhält nur von diesem eine Provision (Innenprovision). Der Käufer zahlt keine Courtage. Die Neuregelung sorgt dafür, dass die Leistung des Maklers mehr Wertschätzung erhält und zugleich mehr Klarheit bei der Interessensvertretung herrscht. In der Vergangenheit gab es dazu häufig gerichtliche Auseinandersetzungen.

Makler sind Marketingexperten und Streitschlichter

Die meisten Menschen verkaufen nur ein Mal im Leben ein Haus oder eine Wohnung. Das sollten sie nicht auf eigene Faust machen. Makler können den Wert der Immobilie taxieren, das Objekt mit professionellen Fotos, Videos oder 360-Grad-Panoramatouren ins

rechte Licht rĂĽcken. Allein durch eine professionelle Immobilienpräsentation lässt sich oftmals ein höherer Verkaufspreis erzielen als bei einer laienhaften Darstellung privater Verkäufer, die auf die Maklerberatung verzichten und ihr Haus auf eigene Faust vermarkten. “Zudem schĂĽtzt ein Makler bei Besichtigungen die Privatsphäre der Besitzer, weil nur geprĂĽfte Interessenten, die zuvor ihre persönlichen Daten hinterlegt haben, besichtigen”, sagt AndrĂ© Jörns. Nicht zu vergessen ist die Kompetenz eines guten Maklers als Schlichter und Moderator. Steht eine Scheidung an oder ist sich eine Erbengemeinschaft uneins, fungiert der Makler als neutraler Dritter, der professionell mit emotional aufgeladenen Situationen umgehen kann. Je nach Immobilienart, der aktuellen Nachfrage vor Ort, kann eine der genannten Provisionsarten auch die Vermarktung beflĂĽgeln.

So kann bei einer Innenprovision das Maklerhonorar, das der Verkäufer bezahlt, vielleicht eingepreist werden. Denn viele Interessenten suchen gezielt nach provisionsfreien Angeboten. Auf diese Weise ist der Erwerber in der Lage, ohne Provision zu kaufen. Zudem muss er weniger Eigenkapital einsetzen: Die meisten Banken finanzieren nämlich eher einen höheren Kaufpreis als extra Maklerkosten. Die Neuregelungen beziehen sich im Übrigen auf Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen (Paragraph 656a BGB). Bei Grundstücken, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien kann die Maklerhonorierung weiterhin frei vereinbart werden.

Sie haben Fragen zur neuen Provisionsregelung? Dann wenden Sie sich an Immobilien-Fuxx GmbH, Telefon: 04371 – 502390, E-Mail: service@immobilien-fuxx.de.

ImmobilienbĂĽro

Kontakt

Immobilien-Fuxx GmbH

André Jörns

Landkirchener Weg 1

23769 Fehmarn / OT Burg

04371 / 502 39-0

service@immobilien-fuxx.de

http://www.immobilien-fuxx.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.