Neue Qualifizierungsmöglichkeit für Berater zum Thema Unternehmensnachfolge

Wirtschaftliche Verhältnisse sind stetig im Wandel. Begünstigt durch die Globalisierung, zunehmende Digitalisierung, demografischen Veränderungen und nicht zuletzt auch der Corona-Pandemie stehen viele Unternehmen neuen Fragen gegenüber. Insbesondere die Consultingbranche muss diesen Entwicklungen und zukünftigen Trends begegnen können. Ein Thema, das Geschäftstreibende aktuell besonders beschäftigt und das folglich in der Beratungsbranche zunehmend wichtiger wird, ist die Unternehmensnachfolge. Die Full Service Agentur Webgalaxie und Krüger Systemhaus GmbH hat in Kooperation mit der AWU Management und Innovation GmbH einen neuen IHK-zertifizierten Online-Kurs speziell für diese Bedürfnislage entwickelt.

Die Gesellschaft ist im Wandel und die damit verbundenen Werte, Interessen und nicht zuletzt auch wirtschaftlichen Bedingungen verändern sich stetig. Hinzu kommen neue digitale Innovationen. In Zeiten von Industrie 4.0, dem Internet of Things und der Corona-Pandemie verändert sich auch der Berufsstand des Beraters. Themen wie wirtschaftliche Stabilität, Krisensicherheit, Onlinemarketing und neue Mitarbeiterführung und Unternehmenskulturen sind nur einige Beispiele für aktuelle Herausforderungen für Unternehmen. Außerdem: Die Baby-Boomer-Generation kommt allmählich in das Rentenalter und die neuen Unternehmenseigentümer von morgen gehören der Generation X und Generation Y an. Immer mehr Führungskräfte sehen sich mit der Frage konfrontiert, wer in Zukunft das Lebenswerk weiterführen soll.

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Konzept des “Lebenslangen Lernens” für die Consultingbranche zunehmend an Bedeutung. Heutzutage müssen Beraterinnen und Berater nicht nur Firmen bestmöglich zu klassischen Themen der Betriebs- und Finanzwirtschaft sowie dem Recht zur Seite stehen, sondern auch die Fragen von morgen beantworten können. Mit einer Weiterbildung im Bereich Unternehmensnachfolge sind Consultants in der Lage, auf eine Entwicklung zu reagieren, die in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Der Onlinekurs Unternehmensnachfolge (IHK) der Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH und AWU Management und Innovation GmbH vermittelt tiefgreifendes Know-How zu der Frage, wie ein Unternehmensübergang perspektivisch und sicher beschreitet werden kann und bildet Fachkräfte der Beraterbranche in dieser Spezialqualifizierung aus. Der Kurs kann online bequem neben dem Beruf innerhalb von 9 Monaten absolviert werden und wird mit einem IHK-Zertifikat der IHK Bildungszentrum Halle-Dessau GmbH abgeschlossen.

Mittels einer Kombination aus postalisch zugesandten Studienbriefen, zwei wöchentlichen Live-Onlinevorlesungen, zwei Workshops sowie persönlicher Betreuung durch die nachfolgeerfahrenen Dozenten erhalten die Teilnehmer einen breiten Überblick zum Thema Nachfolge: Zu den Chancen und Risiken, Betriebswirtschaftlichen Betrachtungen, der Unternehmensmarke und dem Marketing sowie der zielsicheren Planung, der Unternehmensbewertung, dem Kauf, der Finanzierung und dem Übergang. Nach dem Kurs sind die Absolventen in der Lage, Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer, Geschäftsführende, Gesellschafter, Führungskräfte, Leitende Angestellte, Nachfolger sowie Nachfolgeinteressenten optimal beratend zur Seite zu stehen.

Der Kurs startet nach der Sommerpause ab dem 20.09.2021. Mehr Informationen und die Möglichkeit der Buchung finden Sie auf www.unternehmensnachfolge.top.

Die Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH betreut seit vielen Jahren Kunden unterschiedlichster Branchen in den Bereichen Markenaufbau, Unternehmensberatung, Webseitenprogrammierung, Shop-Erstellung, Design und Marketing.

Das Unternehmen befindet sich in Markranstädt bei Leipzig.

