Neue Pilates Trainer Ausbildung ab April 2023

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 22.04.2023 09:30 Uhr

End: 23.04.2023 18:00 Uhr

Entry: 1298.00 Euro (non 19% VAT)

Ab dem 22. + 23. April 2023 startet die nächste Pilatestrainer Ausbildung in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal unter der fachkundigen Leitung von Gabi Möbius.

Besonderer Schwerpunkt liegt bei Tripada® auf der Prävention und der Gesundheitsförderung. An insgesamt 5 Wochenendseminaren bekommen Sie alle relevanten Aspekte von Pilates in Theorie und Praxis hierzu vermittelt.

In den einzelnen Modulen lernen Sie außerdem besonders auf die Zielgruppe älterer Personen einzugehen, die Übungen mit Kleingeräten wie Rolle, Ball und Band zu kombinieren, fehlerhafte Ausführungen zu erkennen und zu korrigieren, sowie eine eigene Pilatesstunde selbständig auszuarbeiten und anzuleiten in einer kleinen Lehrprobe.

Es sind keine besonderen Vorkenntnisse für die Pilates Ausbildung erforderlich. Die zusätzliche Teilnahme an einem Pilateskurs für eine intensivere Praxiserfahrung wird empfohlen, ist aber kein Bestandteil der Ausbildung.

Umfang: 5 Wochenenden à 20 UE

Bildungsscheck und Bildungsprämie nehmen wir an!

Achtung: Wenn Sie im Anschluss an die Ausbildung Ihre Kurse über die gesetzlichen Krankenkassen fördern lassen möchten, benötigen Sie hierfür alle Grundlagen für eine Anerkennung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP). Die Kriterien hierfür haben sich seit 2021 geändert. Informieren Sie sich hierfür am besten direkt bei der ZPP, ob Sie die Voraussetzungen mit Ihrem Grundberuf erreichen. Sie erhalten mit dieser Pilatestrainer Ausbildung zusätzlich die geforderten 100 Stunden an Fachkompetenz für Pilates, die Sie für eine Zulassung auch noch benötigen.

Nähere Infos über die Ausbildung erhalten Sie auch über die Webseite www.tripada.de oder unter 0202/9798540.

Alle Folgetermine finden Sie online auf unserer Webseite.

