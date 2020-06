Neue Arbeitszeitmodelle – neue Chance?

Achim Halstenberg von Ben Schulz & Consultants weiß, wie die neuen Arbeitszeitmodelle, die in den vergangenen Wochen eingeführt wurden, zur echten Chance werden

Homeoffice, Homeschooling, flexiblere Arbeitszeiten aufgrund von gesetzlichen Vorgaben – das seien nur einige Begriffe, die in den vergangenen Wochen für Diskussionsstoff sorgten. Viele Unternehmen, in denen die Arbeitsweise geprägt von einer “9-to-5-Mentalität” war, mussten sich zwangsweise umstellen, wie Achim Halstenberg von Ben Schulz & Consultants bestätigt: “Im Homeoffice arbeiten und dabei noch Kinder zu betreuen, hat viele Mitarbeiter ans Limit gebracht. Hier war mehr Flexibilität gefragt. Es wurden beispielsweise Kernzeiten vereinbart, zu denen man auch im Homeoffice für die Firma erreichbar sein sollte. Doch zu welcher Uhrzeit man den Job erledigt, rückte vermehrt in den Hintergrund, Hauptsache, das Ergebnis stimmte.”

Doch nicht nur die Arbeit im Homeoffice war eines der beherrschenden Themen, auch Teilzeitmodelle oder eine Vier-Tage-Woche waren im Gespräch. “In Neuseeland und Schweden haben bereits viele Unternehmen eine kürzere Arbeitswoche eingeführt und festgestellt, dass sich Mitarbeiter dadurch weniger gestresst fühlen und motivierter arbeiten sowie die Zeit effektiver nutzen”, erläutert Halstenberg.

Bedingt durch die aktuelle Situation, die Digitalisierung und den demographischen Wandel werden auch zukünftig neue Arbeitszeitmodelle eine große Rolle spielen. Sie seien eine Chance sich als Arbeitgeber attraktiv aufzustellen und tragen ebenfalls dazu bei, dass Mitarbeiter Job, Familie und Freizeit flexibler gestalten können und dadurch zufriedener sind.

Die Corona-Krise habe vieles, was vor kurzem noch undenkbar war, möglich gemacht. Ein Systemwandel der klassischen Arbeitszeiten scheine ebenfalls realistisch. Zumal es heute die technischen Voraussetzungen für flexibles Arbeiten gibt und dieses zur Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter beitrage. “Was können Sie Ihren Mitarbeitern bieten? Teilzeitmodelle? Mobiles Arbeiten? Kitas? Wir stehen Ihnen beratend und operativ zur Seite, wenn es darum geht, zukunftsstarke Arbeitsmodelle zu entwickeln und umzusetzen”, so Achim Halstenberg abschließend.

Volles Commitment für Ihre Ziele

Wir von der Ben Schulz & Consultants AG mit Sitz in Deutschland und der Schweiz entwickeln für Sie Strategien für eine gesicherte Unternehmenszukunft und sorgen für nachhaltige Weiterentwicklung, die etwas bewegt.

Abgesehen von den üblichen Standards im Consulting und der Weiterbildung sind wir u. a. tätig in den Bereichen: Executive Sparring, Prozesssicherung, Interim-Management, Begleitung & Beratung von Betriebsratsgremien sowie Marken- und Kommunikationsstrategie. Dabei greifen wir auf einen Pool von Experten für die operative Umsetzung zurück. Die Prozessabsicherung in Projekten wird durch unsere Kommunikations- und Medienagentur gewährleistet, die eine Umsetzungsmaschinerie für u. a. interne Maßnahmen, Digital-Produkte, Tools und Innovationen ist.

