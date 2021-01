NEU: Kolink Citadel Glass SE Case + Inspire L1 und L2

Berlin, 21.01.2021

Alle, die ein schickes Micro-ATX-Gehäuse für ein extravagantes Gaming-Setup suchen, sollten einen Blick auf die verbesserte Ausgabe des Kolink Citadel werfen. Eine neue Temperglas-Front und zwei seitliche Strips mit digital adressierbaren RGB-LEDs zieren das kompakte Gehäuse. Der mitgelieferte RGB- und Fan-Hub ermöglicht dank mitgelieferter Fernbedienung jederzeit die unkomplizierte Anpassung der Ästhetik. Zudem gibt es am I/O-Panel jetzt einen modernen USB-3.2-Port vom Typ C. Jetzt neu bei Caseking!

Wie auch das Citadel Mesh RGB hat das Citadel Glass SE eine Seitentür aus Tempered Glass sowie drei vorinstallierte 120-mm-PWM-Lüfter, die mit digital adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet sind. Bei dieser Variante besteht zudem auch die Front aus gehärtetem Glas. Mithilfe des vorinstallierten RGB-Controller-Hubs und der beiliegenden Fernbedienung lässt sich die Optik der Lüfter jederzeit bequem anpassen. Damit lässt sich High-End-Hardware optimal in Szene setzen.

Die neuen Kolink Inspire L1 ARGB und L2 RGB Controller sind separat erhältlich. Mit ihnen lassen sich 3-Pin-5VDG-RGB-Komponenten respektive 4-Pin-12VGRB-RGB-Komponenten bequem fernsteuern. Beide bringen zusätzliche Anschlüsse mit, um auch PHANTEKS DRGB und Corsair ARGB Komponenten ansprechen zu können.

Die Features des Kolink Citadel Glass SE im Überblick:

– Front und linke Seite aus Temperglas für einen freien Blick auf die Hardware

– Drei vorinstallierte PWM-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung im 120-mm-Format

– Zwei seitlich platzierte Strips mit digital adressierbaren RGB-LEDs an der Front

– Inklusive ARGB-Controller-Hub mit zahlreichen Effekten und Modi samt Fernbedienung

– Synchronisierung der RGB-Beleuchtung per Mainboard möglich

– Für Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards geeignet

– Zwei vertikale Erweiterungsslots (bis 2,5 Slots Höhe, Riser-Kabel separat erhältlich)

– Platz für einen 280er-Radiator an der Vorderseite und einen 240er am Deckel

– I/O-Panel mit 1x USB-3.2-Port vom Typ C, 2x USB 3.0 und HD-Audio

– Grafikkarten bis 345 mm, CPU-Kühler bis 190 mm, Netzteile bis 200 mm

Insgesamt drei 120 mm große PWM-Lüfter sind im Kolink Citadel Glass SE bereits vorinstalliert. Deren digital adressierbare RGB-Beleuchtung kann über den ebenfalls mitgelieferten RGB-Controller und Lüfter-Hub samt Fernbedienung gesteuert werden.

Alternativ lässt sich die Beleuchtung auch an ein Mainboard mit entsprechendem 3-Pin-5VDG-Header anschließen und per Software des Mainboard-Herstellers steuern. Die Lüfter bieten neben einer attraktiven Beleuchtung auch eine gute Leistung und können an die insgesamt sechs 4-Pin-PWM-Header am Hub angeschlossen werden.

Neben den vorinstallierten Lüftern können noch zwei 120- oder 140-mm-Lüfter am Deckel verbaut werden. Dort gibt es einen magnetischen Staubfilter über der Abdeckung mit Wabenmuster. Wer eine Wasserkühlung bevorzugt, kann an der Vorderseite ein 280er- und am Deckel ein 240er-Radiator verbauen. Dank der schwenkbaren Seitentür aus Temperglas ist die verbaute Hardware im Inneren nicht nur gut sichtbar, sondern auch leicht zugänglich. Magnete halten die Seitentür im geschlossenen Zustand.

Das Kolink Citadel Glass SE bietet neben reichlich Platz für Hardware auch was für das Auge. Die verbaute Hardware lässt sich durch die bereits vorhandene RGB-Beleuchtung der vorinstallierten RGB-Lüfter hinter der Front aus Temperglas optimal zur Schau stellen.

Zudem bietet das Gehäuse flexible Möglichkeiten, die Kühlung individuell zu gestalten. Der mitgelieferte Controller bietet sowohl für RGB-Komponenten als auch für zusätzliche PWM-Lüfter genügend Platz. Einem extravaganten Gaming-Setup steht mit dem neuen Citadel Glass SE nichts mehr im Wege.

Das Kolink Citadel Glass SE und die (A)RGB-Controller Kolink Inspire L1 und L2 bei Caseking:

www.caseking.de/citadel-glass-se

Das Kolink Citadel Glass SE ist für 82,90 Euro ab sofort erhältlich.

Die RGB-Controller Kolink Inspire L1 und L2 kosten jeweils 9,90 Euro. Der L1 ist bereits verfügbar, der L2 voraussichtlich ab Mitte Februar lieferbar und kann ab sofort bei bei Caseking vorbestellt werden!

Über die Caseking GmbH

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

