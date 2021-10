Münchner Food Startup startet süße Crowdfunding Kampagne

palimdu will 9.000EUR für industriezuckerfreie Kinder Kakao Drops einsammeln

München, 11.10.2021. Die palimdu foods UG aus München startet am 12.10.2021 ihre Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform startnext.com/palimdu, um Vorbestellungen in Höhe von mindestens 9.000 Euro zu generieren. Mit dem Geld möchte das Start-up die erste große Produktion für seine palimdu Drops finanzieren. Das sind vegane Kakaodrops auf der Basis von Mandeln als Milchersatz. Sie kommen ohne Industriezucker aus und sind gefüllt mit vier verschiedenen Sorten – Mandel, Erdbeere, Himbeere, Maracuja. Die Produkte sind speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet und unterhaltsam gestaltet. Die Crowdfunding-Kampagne startet am 12. Oktober und läuft für fünf Wochen bis zum 16. November 2021

NATÜRLICHE FREUDE AM NASCHEN – OHNE SCHLECHTES GEWISSEN

palimdu wurde im Juli 2021 aus der Vision heraus gegründet, eine natürlich nachhaltige Genusswelt für Kinder zu erschaffen, in die sie spielerisch hineinwachsen können. Die Idee ist entstanden, als die Gründerin (Kati Eberhardt) als sechsfache Tante “das Süßigkeitenproblem” erkannt hat: “Es ist schön, Kindern mit lustigen Süßigkeiten eine Freude zu machen. Leider enthalten die meisten Süßwarenprodukte für Kinder sehr viel Zucker und werden unter schlechten Bedingungen gehandelt und produziert. Das trübt die Freude und fuhrt immer zu einem schlechten Gewissen. Sämtliche Alternativen sind für Kinder entweder nicht lecker oder zu langweilig.”

Um dieses Problem zu lösen hat sie unter fachlicher Beratung durch die Lebensmitteltechnologin Dr. Simone Tolstede und dem Fraunhofer IVV in Freising eine Rezeptur für vegane Kakaodrops ohne Industriezucker entwickelt, die speziell für Kinder geschmacklich ansprechend sind. Die Marke palimdu ist ebenfalls kindgerecht aufgebaut. Dabei ist das Brillenbär-Mädchen Berta ein wesentlicher Bestandteil. Sie ist die palimdu-Genussbotschafterin auf der Mission die Welt fröhlicher zu machen.

Hergestellt werden die Drops zukünftig in einer Confiserie in Oberbayern, die sehr gute und faire Beziehungen zu Kakaobauern in Lateinamerika pflegt. Nach Beendigung der Crowdfunding Kampagne am 16.11.2021 ist eine Auslieferung im Januar 2022 geplant.

Die palimdu foods UG wurde im Juli 2021 in München gegründet. Das Sortiment umfasst aktuell gefüllte Kakao Drops in den vier Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Himbeere, Maracuja und Mandel. Weitere Produkte sind in Planung.

Mit palimdu möchte die Gründerin Kati Eberhardt eine natürliche Alternative für Kindersüßigkeiten auf den Markt bringen. Damit möchte sie spielerisch Werte in Bezug auch Nachhaltigkeit und Fairness an die Kinder vermitteln. Die Produkte sind frei von Industriezucker, vegan, fair gehandelt und nachhaltig.

