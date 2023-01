Mit SUCCESS zu IBCS® – Erfolgreiche Berichte, Präsentationen und Dashboards in Hamburg

Location: THE FONTENAY Hamburg

Street: Fontenay 10

City: 20354 – Hamburg (Germany)

Start: 18.04.2023 09:00 Uhr

End: 18.04.2023 17:00 Uhr

Entry: 1090.00 Euro (non 19% VAT)

Botschaften

–

Als Fachexperte haben Sie die wichtigen und richtigen Daten erarbeitet. Diese dem Management oder Ihren Kunden erfolgreich zu vermitteln, verlangt Ihnen aber wesentlich mehr ab. Hier muss Ihre Botschaft im Vordergrund stehen, denn die Empfänger verstehen Sie nur dann, wenn Sie auch sagen, was Sie zu sagen haben. Dazu bedürfen Managementberichte einer klaren Notation – wie bei Landkarten oder Notenblättern.

Ziele

–

Das wichtigste Seminarziel ist die Vermittlung allgemeingültiger Gestaltungsregeln für Berichte, Präsentationen und Dashboards, um damit erfolgreicher berichten und präsentieren zu können – mit zahlreichen Vorher-Nachher-Beispielen aus der Praxis. Lernen Sie die International Business Communication Standards (IBCS®) kennen und finden Sie heraus, warum große Unternehmen wie SAP und PHILIPS ihr Berichtswesen mit der SUCCESS-Formel der IBCS® erfolgreich standardisiert haben.

Trainer

–

Jürgen Faisst

Jürgen Faisst arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen mit Rolf Hichert zusammen. Er begann seine Karriere 1992 unmittelbar nach seiner Promotion bei der von Rolf Hichert gegründeten MIK GmbH und wurde deren Mitgeschäftsführer und Gesellschafter. 1998 wechselte er zu der ebenfalls auf das Thema Business Intelligence spezialisierten MIS AG, begleitete den Börsengang und wurde als COO und CTO deren Vorstand. Von 2005 bis 2013 war Jürgen Faisst CEO der Thinking Networks AG, einem führenden Anbieter von Unternehmensplanungssystemen.

Seit 2013 ist er geschäftsführender Partner des HICHERT+FAISST IBCS Institute und gleichzeitig Geschäftsführer der IBCS Association.

Markus Wolff

Als Mitgründer und Geschäftsführer der chartisan GmbH ist es das Ziel von Markus Wolff, Führungs- und Fachkräfte in Unternehmen aller Größen und Branchen mit hochwertigen, aussagekräftigen Geschäftsgrafiken zu unterstützen. Als Dienstleister liefert er sofort einsetzbare Ergebnisse, als Berater unterstützt er bei der Konzeption und Umsetzung von Berichtslösungen sowie bei der Auswahl und Anwendung geeigneter Software-Tools.

Seit vielen Jahren ist er als Berater und Trainer auf die praktische Umsetzung von Berichten nach den SUCCESS-Regeln von IBCS® spezialisiert.

Teilnahmegebühr

–

Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt EUR 1.090 pro Person zzgl. MwSt. Die Gebühr schließt Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung und Erfrischungsgetränke ein. Teilnehmende, die dieses Seminar und den zweitägigen IBCS® Workshop im Paket buchen, profitieren von einem reduzierten Preis von EUR 2.690 pro Person zzgl. MwSt. Bei den Online-Terminen erhalten Sie EUR 100 Rabatt.

Termine

–

28. Februar 2023, Düsseldorf

9. März 2023, Online

18. April 2023, Hamburg

9. Mai 2023, Zürich

11. Juli 2023, Online

19. September 2023, Nürnberg

10. Oktober 2023, Wien

6. November 2023, Berlin

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vereon.ch/su

