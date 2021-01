Mehr Lebensqualität im Alter

Neji Djeridi unterstützt Senioren in Dresden

Dresden, 06.01.2021. Im Alter nicht allein zu sein, hat für viele Senioren einen hohen Stellenwert. Nicht immer aber haben Familie und Freunde Zeit für längere Gespräche oder gar Erledigungen. Manchen Älteren wird hingegen von Verwandten nahegelegt, ihre eigenen vier Wände zugunsten eines Platzes in einer Pflegeeinrichtung aufzugeben. Mit den Angeboten und Services der SeniorenLebenshilfe muss es für rüstige Senioren aber nicht so weit kommen. In Dresden hat vor kurzem Neji Djeridi seine Tätigkeit als Lebenshelfer im vorpflegerischen Bereich aufgenommen. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Dresden abgerufen werden.

Individuelle Hilfe für Senioren in ganz Deutschland

Das Berliner Unternehmen SeniorenLebenshilfe bietet Dienstleistungen für ältere Menschen im vorpflegerischen Bereich an, die den Alltag erleichtern. Das ermöglicht vielen Senioren deutschlandweit, ihre Lebensqualität durch Unterstützung von außen zu steigern. Die Lebenshelfer, die auf selbständiger Basis für die SeniorenLebenshilfe tätig sind, unterstützen dabei auf ganz vielfältige und individuelle Weise. Häufig beauftragte Tätigkeiten sind etwa das Putzen der Wohnung, sei es das Staubsaugen oder das Reinigen der Fenster. Überall dort, wo ältere Menschen im Haushalt eingeschränkt sind, können die Lebenshelfer Abläufe erleichtern. Ganz so simpel ist das Konzept des Berliner Unternehmens jedoch nicht. Vielmehr wird mit den Seniorenbegleitern auch eine Lücke geschlossen, die Verwandte und Freunde nicht immer füllen können. Neben der reinen Dienstleistung sind die Seniorenhelfer auch Alltagspartner und legen Wert auf einen freundlichen und respektvollen Umgang. Die Unterstützung im Alter gewinnt dadurch einen persönlichen Charakter.

Service nach Wunsch für Senioren

Jeder Mensch ist anders, so verhält es sich auch im Alter. Die gewünschte Unterstützung durch einen Seniorenbegleiter kann deshalb ganz verschieden aussehen. Einige Senioren wünschen sich Hilfe im Haushalt, andere benötigen eine zuverlässige Person, die sie sicher und pünktlich zu Arztterminen und anderen Verpflichtungen fährt. Die Seniorenhelfer und Seniorenhelferinnen verfügen über ein eigenes Auto, mit dem sie nach Absprache Fahrdienste übernehmen können. Auch der Wocheneinkauf oder ein Besuch bei Freunden werden den älteren Menschen so leichtgemacht. Wächst die Post einmal über den Kopf, können die Alltagsbegleiter auch hier Ordnung schaffen. Wer sich einfach nach etwas Gesellschaft sehnt, fragt bei den Seniorenhelfern Spaziergänge, Kochabende oder Spielenachmittage an.

Lebenshelfer Neji Djeridi ab sofort in Dresden tätig

Mit dem Lebenshelfer Neji Djeridi erhalten Senioren in Dresden einen Begleiter, der selbst schon Lebenserfahrung sammeln konnte. Der gebürtige Tunesier hatte bereits eine Weiterbildung zur Betreuungskraft sowie einen Pflegebasiskurs absolviert, bevor er sich im Herbst 2020 für den Ausbildungskurs zum Lebenshelfer entschied. Seit mehr als zehn Jahren betreut Herr Djeridi seine hochbetagte Tante und weiß um die Bedürfnisse älterer Menschen. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, die gleichzeitig Sinn stiftet, ist er bei der SeniorenLebenshilfe fündig geworden. Neji Djeridi über die Vorstellung seiner beruflichen Zukunft: “Älteren Menschen den Alltag zu erleichtern und zu helfen, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben zu führen.”

Über die SeniorenLebenshilfe und Lebenshelfer Neji Djeridi:

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene der Salanje GmbH mit Unternehmenssitz in Berlin. Seit 2012 vermittelt und qualifiziert sie Alltagsbegleiter für ältere Menschen in ganz Deutschland. Für diese anspruchsvolle Aufgabe werden kontinuierlich neue Lebenshelfer gesucht, die auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig sein und das Netzwerk bundesweit ausbauen wollen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.