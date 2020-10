Luminea Home Control WLAN-PIR-Bewegungsmelder XMD-100.app

Immer informiert wenn sich zu Hause etwas tut

– Weltweite Benachrichtigung bei Bewegungserkennung

– Kostenlose App fĂźr Android und iOS

– Einfache Befestigung per Magnet-Halterung

– Lichtsensor fĂźr Steuerung nach Helligkeit

– Bis zu 6 m Erfassungs-Reichweite

Ganz einfach Wohnung, Haus, Lagerräume u.v.m. Ăźberwachen: Der Bewegungsmelder von Luminea Home Control benachrichtigt einen weltweit bequem per App “Elesion”, wenn sich in seiner Nähe Menschen oder Tiere bewegen.

Registriert auch Helligkeit: Der integrierte Lichtsensor erkennt, ob es in seiner Umgebung hell oder dunkel ist. So lassen sich z.B. mit der App verbundene Lampen bei Dunkelheit automatisch einschalten.

Kinderleichte Befestigung: Einfach den Bewegungsmelder an eine metallene Oberfläche hängen – ganz bequem ohne lästige Montagearbeiten.

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt Ăźber das Smartphone! So kann man beispielsweise festlegen, ob sich bei erkannter Bewegung eine Lampe einschaltet.

– Ideal fĂźr die Überwachung von Hausflur, Keller, Lagerräumen u.v.m.

– Bewegungs-Erfassungswinkel horizontal und vertikal: je 110° Reichweite: bis zu 6 m

– Integrierter Lichtsensor registriert Helligkeit in seiner Umgebung

– Gratis-App “Elesion” fĂźr iOS und Android: fĂźr weltweite Benachrichtigung und Batteriestands-Anzeige

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten einer Lampe oder einer Kamera bei erkannter Bewegung u.v.m.

– WiFi-kompatibel: unterstĂźtzt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Integrierte Status-LED zur Verbindungs-Anzeige

– Einfache Befestigung auf metallenen Oberflächen per Magnet-Halterung

– Stromversorgung: per Batterie Typ CR123A fĂźr bis zu 6 Monate Laufzeit

– Maße (Ø x T): 52 x 59 mm, Gewicht: 61 g

– Sensor XMD-100.app inklusive Magnet-Halterung, Batterie und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107374149

Preis: 17,84 EUR

Bestell-Nr.: NX-4694-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4694-3103.shtml

Auch als 2er Set erhältlich:

Preis: 32,75 EUR

Bestell-Nr.: NX-4921-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/Y3BpmajT.

