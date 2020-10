Leak Stereo 130 / CDT und Wharfedale Linton: Elegante State-of-the-Art HiFi-Kombination im klassischen Vintage-Stil

Korschenbroich, 15. Oktober 2020 – Die Marke Leak wird seit jeher zusammen mit klangvollen englischen Namen wie Quad oder Wharfedale genannt und verkörpert wie diese jene sprichwörtliche englische Industriekultur, die sich nicht allein mit herausragender Technik begnĂĽgt, sondern auch im Styling von eleganter Noblesse geprägt ist. Nach längerer Marktabstinenz kommt der traditionsreiche Hersteller zunächst mit dem Verstärker Stereo 130 und dem CD-Transport CDT zurĂĽck. Die neuen Geräte transportieren klassisches Design in beispielhafter Weise in die heutige Zeit und fĂĽgen sich nahtlos und elegant in moderne Wohnlandschaften ein. Leak HiFi – eine Freude fĂĽr Ohren und Augen.

Leak und Wharfedale Linton – das perfekte Paar

Ein so elegantes und spielfreudiges Duett wie Leak Stereo 130 und Leak CDT verlangt nach Lautsprechern, die nicht nur dem exzellenten Klang, sondern auch dem stilvollen Auftreten gerecht werden. Ganz klare Empfehlung: Die Wharfedale Linton 85 Lautsprecher sind sowohl akustisch als auch optisch die perfekten Spielpartner. Im Zusammenspiel erfreut dieses HiFi-Traumpaar Augen und Ohren gleichermaßen. Insbesondere die Nussbaum-Variante der Leak Komponenten passt so gut zu den Linton Lautsprechern, dass man fast glauben könnte, sie wären gemeinsam entwickelt worden. Zusätzlich ergänzt wird das stimmige Gesamtbild von den speziell für die Wharfedale Linton 85 entwickelten Lautsprecher-Stands. Diese erfreuen im besonderen Maße Vinyl-Liebhaber, die das HiFi-Setup im Vintage-Stil um einen Plattenspieler ergänzen: Die Lautsprecherstative haben die perfekten Maße, um darin die Highlights der Plattensammlung zu platzieren. So bekommen geliebte Vinyl-Schätze einen Ehrenplatz und werden zu einem echten Blickfang. Mit der Kombination aus Leak und Wharfedale Linton wächst zusammen, was zusammen gehört: Klangvolle HiFi-Technik mit Retro-Charme von britischen Herstellern mit glanzvoller Historie.

Leak – ein HiFi-Pionier seit frĂĽhesten Tagen

Der im Jahr 1907 geborene Harold Joseph Leak bezeichnete sich selbst als “Sound Engineer-Technician” und grĂĽndete bereits 1934 sein gleichnamiges Unternehmen. Nachdem man sich zunächst mit Tonabnehmersystemen sowie Röhrenverstärkern fĂĽr die Beschallungstechnik beschäftigt hatte, stieg die Firma schnell zu einem der fĂĽhrenden Hersteller GroĂźbritanniens fĂĽr hochwertige HiFi-Geräte auf. Der unbestrittene Meilenstein in der Historie von Leak war, nach den bahnbrechenden Sandwich-Lautsprechern, der 1963 vorgestellte Vollverstärker Stereo 30. Als der erste volltransistorisierten Verstärker zeichnete er sich neben herausragenden klanglichen Eigenschaften vor allem durch eine ungekannt kompakte und elegante Formensprache aus. Viele stilprägende Designelemente dieses zeitlosen Klassikers finden sich auch im brandneuen Modell Stereo 130 wieder. Gleichwohl handelt es sich hierbei um ein hochmodernes Kraftpaket, das nicht nur jeden Lautsprecher mĂĽhelos antreibt, sondern auch fĂĽr alle modernen analogen, digitalen und drahtlosen Zuspieler perfekt gewappnet ist. Der ebenfalls neue CD-Transport CDT ist das erste volldigitale Gerät der Firmenhistorie und stellt optisch und klanglich den perfekten Spielpartner fĂĽr den Stereo 130 dar.

Wharfedale – der Vorreiter heutiger Schallwandler

Die Firmengeschichte von Wharfedale weist viele Parallelen zu der von Leak auf, was schon mit der Firmengründung in den 30er-Jahren in England anfängt. Im Jahre 1932 gründete Gilbert Briggs Wharfedale und baute die ersten Lautsprecher im Keller seines Hauses im südenglischen Ilkley. Damit ist das britische Unternehmen nicht nur einer der ältesten Lautsprecherhersteller der Welt, sondern darf zu Recht als Pionier in der Entwicklungsgeschichte heutiger Schallwandler bezeichnet werden. Denn wie auch Leak setzte Wharfedale einen entscheidenden Meilenstein in der HiFi-Historie: 1945 setzte Gilbert Briggs erstmals verschiedene Chassis für die Wiedergabe unterschiedlicher Frequenzbereiche ein und entwickelte damit den ersten 2-Wege-Lautsprecher der Welt. Seitdem steht Wharfedale stets an vorderster Front der Lautsprecherentwicklung und erschuf echte Legenden wie die Diamond-Serie, die vor 20 Jahren mit ihren Regallautsprechern wegweisend war. So treffen mit Leak und Wharfedale zwei britische Urgesteine aufeinander, die in jeder Beziehung einfach perfekt zueinander passen.

Leak HiFi: Hochmoderne Technik mit britischer Noblesse

British Racing Green – im Automobilbau steht schon diese Farbe sinnbildlich fĂĽr ein elegant-schlichtes Styling, das sich innerer Werte bewusst ist und schon deshalb auf offenkundig zur Schau gestellte Kraftattribute verzichten kann. Eine Designkultur, die sich mit dem Wort “Understatement” allzu treffend beschreiben lässt. Und auch in der Unterhaltungselektronik stehen englische Hersteller wie Wharfedale und Leak sinnbildlich fĂĽr diese Philosophie. Keine ĂĽberfrachteten Frontplatten, kein oberflächliches Hochglanzfinish und – in der heutigen Zeit besonders wohltuend – keine groĂźflächigen flackernden Displays, die die Sinne vom wahren Musikgenuss ablenken. Mit einer Schnittstellenausstattung, die selbstverständlich modernen BedĂĽrfnissen wie USB-Anschluss oder drahtloser Bluetooth-Konnektivität Rechnung trägt, sowie mit allerbester audiophiler Elektronik sind die neuen Geräte von Leak technisch auf der Höhe der Zeit. Das zeitlose Styling mit eleganten Frontplatten und edlen Gehäusen, wahlweise in Silber oder klassischem Nussbaumholz, hebt sich dabei wohltuend von der Massenware ab und fĂĽgt sich besonders in Verbindung mit den passend gestalteten Lautsprechern Linton 85 von Wharfedale geradezu kĂĽnstlerisch in jedes Wohnambiente ein.

Vollverstärker Stereo 130: Der Klassiker der Zukunft

Bei der Entwicklung des Stereo 130 besann sich Leak nicht nur im Design auf die Tugenden seines legendären Vorbilds, sondern setzte alles daran, auch das warme Klangbild historischer Analogtechnik in die Neuzeit zu transportieren. So ist der kraftvolle 65-Watt-Endverstärker mit besten Bauteilen als klassische Class A/B-Schaltung aufgebaut, und der hochwertige Phonovorverstärker stellt auch anspruchsvolle Vinylenthusiasten zufrieden. Mit nicht weniger als drei digitalen Audioeingängen (1 x Coax; 2 x Optisch) und einem USB-Eingang ist der neue britische Klassiker gleichwohl bestens fĂĽr moderne Zuspieler gerĂĽstet. Hochwertige Digital-Analogwandler mit dem anerkannt klangstarken ESS Sabre32 Reference ES9018K2M-Chip sorgen dafĂĽr, dass das ansprechende Retro-Styling auch mit digitalen Quellen akustisch adäquat repräsentiert wird. Der Bluetooth AptX-Empfänger gewährleistet zudem einen problemlosen Betrieb mit unterschiedlichen mobilen Zuspielgeräten. Ein zeitlos-elegantes Styling, modernste Anschlussmöglichkeiten und der Klang der goldenen HiFi-Ă„ra – der Stereo 130 von Leak vereint all diese Tugenden in einem einzigen Gerät.

CD-Transport CDT: Modernste Technik im traditionellen Gewand

Zeitlos-elegante Holzzargen und der beruhigende Anblick des sich stoisch drehenden Plattentellers – Vinyl machte Musikhören zu einem ganzheitlichen Genuss. Warum sollte sich ein CD-Transport mit weniger zufriedengeben? Die elegante Frontplatte, die klassisch gestalteten Bedienelementen und das unaufdringliche, aber dennoch gut ablesbare Display des Leak CDT werden gekrönt von einem zeitlosen Nussbaumgehäuse und transportieren das geliebte Vinylfeeling gekonnt in die digitale Welt. Dabei steht der Klang all dem in nichts nach: Das CD-Laufwerk ist in einem eigenen, elektromagnetisch entkoppelten Gehäuse untergebracht und der Quarz der klangentscheidenden digitalen Clock wird permanent auf gleicher Betriebstemperatur gehalten – hier wurde wirklich nichts dem Zufall ĂĽberlassen. Das Ergebnis ist ein Klangbild in allerbester Leak-Tradition, das keinen Vergleich mit hochwertiger Analogtechnik fĂĽrchten muss. Zusätzlich ist der Leak CDT mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet, mit der sich auch auf FAT32-formatierten Datenträgern befindliche Audiofiles mit bestechender Klangtreue abspielen lassen.

Informationen, Preise und VerfĂĽgbarkeit

Der Vollverstärker Stereo 130 und der CD-Transport CDT von Leak werden in Deutschland exklusiv durch die IAD GmbH vertrieben und sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 16% Mehrwertsteuer liegt bei 778,86 Euro für den Stereo 130 (876,34 Euro im Nussbaumgehäuse) sowie 535,16 Euro für den CDT (632,64 Euro im Nussbaumgehäuse). Auch die Wharfedale Linton 85 Lautsprecher werden in Deutschland durch die IAD GmbH vertrieben und sind im Fachhandel zum Paarpreis von 973,82 Euro inklusive 16% Mehrwertsteuer erhältlich, die dazu passenden Stative kosten 291,45 Euro pro Paar. Weitere Informationen zum HiFi-Traumpaar Leak und Wharfedale Linton gibt es auf der Webseite www.leak-deutschland.de/leak-und-wharfedale-linton

Ăśber die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des “International Audio Group” Konzerns gegrĂĽndet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor fĂĽr traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktfĂĽhrende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, groĂźer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel fĂĽr ihre Vertriebskunden.

