Koreanische Rote Kreuz verleiht der Shincheonji Kirche Jesu Auszeichnung

Durch die am 18. April bis 4. Mai 2022 in Korea durchgeführte Blutspendenaktion „Life ON“, in der 18.819 Gläubige der Shincheonji Kirche Jesu Blut spendeten, konnte die auch durch die Verbreitung der Covid-19-Variante Omikron verursachte Blutknappheit überwunden und beendet werden. Auf Grund dessen wurde der Shincheonji Kirche Jesu eine Ehrenauszeichnung vom Präsidenten des Koreanischen Rotes Kreuzes am 14. Juni 2022, am Weltblutspendetag überreicht, dafür, dass sie einen bedeutenden Beitrag an der humanitären Unterstützung des Rotes Kreuzes geleistet habe. Der Weltblutspendertag wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Internationalen Föderation der Rotkreuzgesellschaften (IFRC), der Internationalen Gesellschaft für Bluttransfusion (ISBT) und dem Internationalen Verband der Blutspender (FIODS) begangen, um den Blutspendern, die sich an der Life-Sharing-Bewegung beteiligen, zu danken.

Am 16. Juni 2022 wurde die Zahl der 18.819 Personen offiziell als höchster Rekord, die je an einer Gruppenblutspende teilgenommen haben, im koreanischen Archiv verzeichnet, weshalb die Shincheonji Kirche Jesu auch hierfür eine weitere Auszeichnung erhielt.

„Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, ist die Blutspende die einzige Möglichkeit, das Leben eines Patienten zu retten. Den Wert das Leben zu teilen und das kostbare Herz zu haben, diese Krise überwinden zu wollen, hat dieses Wunder bewirkt. Die Shincheonji Kirche Jesu wird nicht aufhören, die Liebe und den Dienst Jesu zu praktizieren.“, sagte ein Sprecher der Shincheonji Kirche Jesu.

Bereits im Jahr 2020, als es noch keinen Impfstoff gegen Covid-19 gegeben hat, spendeten Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu, die die Covid-19-Infektion überstanden hatten und genesen waren Blutplasma, um so anderen Menschen helfen zu können, wodurch die Shincheonji Kirche Jesu nicht nur in Korea, sondern auch weltweit viel Anerkennung und Lob bekommen hatte.

