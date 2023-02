Kommunikation verbindet, stärkt die Zusammenarbeit

Sie haben in Ihrem beruflichen Alltag mit unterschiedlichen Menschen zu tun, die Sie innerhalb eines Teams führen, überzeugen, informieren, verbinden, kurz: in gewisser Hinsicht motivieren, um zielgerichtet und effizient zusammen arbeiten zu können. Dazu bedarf es Ihres Kommunikationsgeschicks als Führungspersönlichkeit. Der Vortrag “ Kommunikation ist die Brücke zu den Mitarbeitern“ von Bettina Stark, Coach und Präsidentin der German Speakers Association, veranschaulicht nachvollziehbar, wie diese Art der Motivation funktioniert.

Die Kraft liegt im Detail

Teammeetings sind wichtige Bestandteile eines jeden Unternehmens, denn sie bieten die Möglichkeit, offene Kommunikation zu fördern, die Motivation der Mitarbeiter zu steigern und gleichzeitig alle Beteiligten zu einer effektiven Selbstführung anzuleiten. Beispiele für gelungene Teammeetings umfassen den Austausch von Ideen und Lösungsvorschlägen, die Einführung neuer Prozesse sowie den Einsatz verschiedener Tools und Methoden. Gemeinsame und kreative Aktivitäten helfen dabei, Stress abzubauen und gleichzeitig mehr Vertrauen und Nähe im Team aufzubauen.

Jede einzelne Person zählt

Es liegt an Ihnen, wie erfolgreich Ihr Team am Ende des Tages ist. Natürlich spielen die beruflichen Kompetenzen eines jeden Einzelnen eine große Rolle, aber um mit dem Team ein gemeinsames Ziel und somit aufgrund einer deutlich erhöhten Produktivität unternehmerischen Erfolg zu erreichen, bedarf es Ihrer Persönlichkeit, Ihres Weitblicks, Ihres Gespürs, Ihres Einfühlungsvermögens und nicht zuletzt Ihres Kommunikationsgeschicks. Sie müssen zu jeder Zeit in der Lage sein, Ihren Mitarbeitern sämtliche Informationen nachvollziehbar, transparent, logisch, verständlich und zeitnah zu vermitteln, und zwar so, dass sich jeder einzelne persönlich angenommen und wertgeschätzt fühlt.

Vergleichen Sie sich ruhig mit einem Mammutbaum, der alle Nährstoffe gleichmäßig bis zu jedem noch so kleinen Blatt transportieren muss. Erst dann entwickelt er sich zu einem prächtigen, starken, gesunden und resistenten Organismus.

Reden allein genügt nicht

Ein gemeinsames Ziel hilft dem Team dabei, sich zu motivieren und gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten. Jeder sollte Verantwortung übernehmen und in der Lage sein, anderen Mitgliedern bei der Diskussion von Ideen oder Problemlösung behilflich zu sein. Parallel müssen die für die Zielerreichung erforderlichen Informationen steuernd eingesetzt werden. Beachten Sie dabei, das Bekanntes und Vertrautes schneller akzeptiert und verstanden wird als etwas Neues. Entsprechend müssen Sachverhalte gegliedert und klar definiert werden. So werden aus neuen Informationen vertraute Informationen.

Klarheit und Akzeptanz

Der Vortrag “ Kommunikation ist die Brücke zu den Mitarbeitern“ verdeutlicht, wie effektive Teamkommunikation funktioniert. Wenn Sie Ihre Gedanken, Absichten, Gefühle klar und deutlich mitteilen, werden Brücken gebaut – zu Mitarbeitern, Kunden und zu sich selbst. Kurz gesagt: Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Achten Sie auf Augenhöhe, dann fühlen sich Ihre Gesprächs- und Teampartner auch in ihrer Persönlichkeit gleichwertig und anerkannt. Der Erfolg kommt dann automatisch.

Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre Zuhörer:innen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Seit 2021 gestaltet Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen.

