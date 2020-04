Kommunikation & Koordination mit Überblick Homeoffice: einfach. strukturiert. erprobt

Start: 08.04.2020 14:00 Uhr

End: 08.04.2020 15:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Im Home-Office Modus fällt informelle und persönliche Kommunikation weg. Dies führt zu neuen Herausforderungen an die Kommunikation und vor allem den Bedarf einer strukturierten Kommunikation, um alle informiert zu halten, jeden im Team oder übergreifend mitzunehmen und den Überblick über alle Aufgaben zu haben,

Einfach. Strukturiert. Erprobt.

Mit Überblick können Sie einfach Informationen, Themen und Aufgaben an verschiedene Gruppen senden, optional mit Bestätigung. Jedes Detail wird nachvollziehbar und transparent koordiniert. Darüber hinaus können Sie Handbücher, Wissen und Informationen für alle oder auch nur bestimmte Gruppen zugänglich an einem Ort hinterlegen.

Sie können Überblick einfach im Browser am Computer nutzen. Ebenfalls bietet Überblick mobile Apps für Android und iOS.

Vorteile

– Sie halten alle Kollegen informiert.

– Aufgaben werden sicher erledigt.

– Sie sparen sich viele kleine Rückfragen.

– DSGVO konform.

– Schnelle, direkte und einfache Umsetzung.

**************************

“In den letzten Wochen und Tagen haben sich viele Unternehmen an uns gewandt, um mit Hilfe von Überblick die Kommunikationsprobleme zu bewältigen, die sich mit der Arbeit im Home-Office-Modus ergeben”, erklärte der Überblick-Gründer, Helmut Harz, am Mittwoch bei einem Unternehmerfrühstück in Berlin.

Überblick vereinfacht die Koordination von Aufgaben und die Kommunikation in Unternehmen, in welchen Mitarbeiter dezentral oder zeitversetzt – also in verschiedenen Schichten und/oder an verschiedenen Orten arbeiten und wenige Personen eine E-Mail-Adresse haben. Überblick ist eine einfach zu bedienende und besonders gut strukturierte Kommunikationslösung.

Derzeit werden aufgrund der Corona-Krise bei Überblick Kurzzeit-Verträge von 3, 6 oder 9 Monaten angeboten. Faire Preise schon ab nur 3 EUR mtl. sollen den Partnern helfen, die Corona-Krise bestmöglich zu überwinden. Aktuell präsentiert Überblick seine Lösung in Webinaren, zu denen sich Interessierte ab sofort anmelden können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.uberblick.io

Überblick vereinfacht die Zusammenarbeit und Kommunikation in Unternehmen, in welchen Mitarbeiter dezentral, zeitversetzt oder an verschiedenen Orten arbeiten und in denen wenige Personen eine E-Mail-Adresse haben. Überblick ist eine einfach zu bedienende und besonders gut strukturierte Kommunikationslösung. Das Unternehmen wurde 2017 von Helmut Harz (CEO) und Viktor Shcherban (CTO) gegründet. 2018 war Überblick als Startup des Jahres vom Deutschen Hotelverband (IHA) nominiert und seit 2020 wird das Unternehmen vom Techboost Programm der Telekom unterstützt. Das Unternehmen beschäftigt 12 Mitarbeiter am Standort Berlin und in der Ukraine.

