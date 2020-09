Kolink Phalanx V2 ARGB Midi-Tower jetzt vorbestellbar!

NEU: Kolink Phalanx V2 ARGB Midi-Tower mit adressierbarer RGB-LED-Beleuchtung jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 25.09.2020

Der neue Phalanx V2 von Kolink ist ein eleganter Midi-Tower mit digital adressierbarer RGB-LED-Beleuchtung. Er baut auf Kolinks Phalanx-Serie auf und verfügt über eine Seitentür aus Temperglas und einer Front aus gebürstetem Aluminium mit Mesh-Ausschnitt. Vier 120-mm-PWM-Lüfter mit ARGB-LED-Beleuchtung sind vorinstalliert. Diese sehen besonders stilvoll aus im Kontrast zum dunklen Schwarz des Innenraums des Phalanx V2. Ein mitgelieferter Hub ermöglicht die Steuerung der Lüfterdrehzahl und der ARGB-Beleuchtung, entweder direkt über das Motherboard oder über die ebenfalls mitgelieferte Fernbedienung.

Ausgestattet mit 7 PCI-Steckplätzen besteht das Gehäuse der Kolink Phalanx V2 aus Stahl, die linke Seite besteht aus Temperglas. Die ist nicht nur vorne mit Schrauben befestigt, sondern lässt sich dank zweier Scharniere bequem aufklappen. Der untere Teil ist vollständig von einer Netzteilabdeckung abgetrennt, die dazu beiträgt, das Netzteil und jegliche nicht ganz so elegante Verkabelung zu verbergen. Hier befinden sich auch die beiden 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerksschächte und es ist auch Platz für weitere 2 x 2,5-Zoll-Laufwerke auf der Rückseite des Mainboard-Trays unter Verwendung der vorgebohrten Löcher vorhanden. Die geschickt platzierten Öffnungen im Motherboard-Tray ermöglichen ein außergewöhnlich sauberes und ordentliches Kabelmanagement.

Die Features des Kolink Phalanx V2 ARGB Midi-Tower im Ăśberblick:

– Elegantes Design-Gehäuse in Schwarz fĂĽr Mainboards bis E-ATX

– SeitentĂĽr aus Temperglas, Vorderseite aus Aluminium mit Mesh

– 4x 120-mm-PWM-LĂĽfter mit Dual-Ring-ARGB-LEDs vorinstalliert (6x möglich)

– I/O-Panel mit 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 und HD-Audio In/Out

– UnterstĂĽtzt drei Radiatoren im 120-mm-, 240-mm- und 280-mm-Format

– Platz fĂĽr zwei 3,5- oder vier 2,5-Zoll-Laufwerke

– Grafikkarten bis 37 Zentimeter Länge, CPU-KĂĽhler bis 16 Zentimeter Höhe

– RGB-LED-Beleuchtung steuerbar ĂĽber Mainboards Asus, Asrock und MSI

– Inklusive Adapterkabel fĂĽr Mainboards von Gigabyte

An der Oberseite des Gehäuses können zwei zusätzliche 120-mm- oder 140-mm-Lüfter angebracht werden. Für diejenigen, die generell größere Lüfter bevorzugen, unterstützt das Gehäuse die Installation von drei 140-mm-Lüftern an der Vorderseite anstelle der bereits vorinstallierten 120-mm-Lüftern, falls Sie dies bevorzugen. Auf Wunsch können sowohl die Vorder- als auch die Oberseite des Gehäuses einen Radiator mit einer Größe von bis zu 280 mm aufnehmen. Auf der Rückseite des Gehäuses kann bei Bedarf selbstverständlich auch ein 120-mm-Radiator angebracht werden. Um das Gehäuseinnere und die kostbaren Komponenten vor Staub zu schützen, enthält das Gehäuse oben, unten und vorne magnetische Lüfterfilter.

Grafikkarten bis zu 37 cm Länge und CPU-Kühler bis zu 16 cm Höhe passen in dieses Gehäuse. Netzteile können bis zu 24 cm lang sein. Das I/O-Panel befindet sich oben auf der Kolink Phalanx V2 und bietet Audio-In/Out, einen USB 3.0-Port und zwei USB 2.0-Anschlüsse. Ebenfalls vorhanden ist eine spezielle Taste zum Durchlaufen der Beleuchtungsmodi, wenn diese an den ARGB-Hub angeschlossen ist. Der Hub kann auch an kompatible Mainboards angeschlossen und die Beleuchtung über die entsprechende Software konfiguriert werden. Alternativ lässt sich die Beleuchtung über die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Der Kolink Phalanx V2 ARGB Midi-Tower bei Caseking: https://www.caseking.de/phalanx-v2

Der Kolink Phalanx V2 ARGB Midi-Tower kann ab sofort bei Caseking zum Preis von 84,90 Euro vorbestellt werden und ist voraussichtlich ab dem 07.10.2020 lieferbar.

